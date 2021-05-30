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華語戒煙專線 鼓勵華人吸煙者嘗試戒煙

工商訊
《華語戒煙專線》服務時間是周一到周五，美國西岸時間早上7時至晚上9時。
《華語戒煙專線》服務時間是周一到周五，美國西岸時間早上7時至晚上9時。

每年的5月31日是世界無煙日。世衛組織（WHO）最近為2021年世界無煙日發起了為期一年的全球運動【許諾戒煙】。世衛組織還於今年早些時候發布一份科學簡報，顯示吸煙者感染COVID-19而罹患嚴重疾病和死亡的風險更高。

COVID-19大流行已經促使全球數百萬煙草使用者戒煙。但是，許多ASQ《華語戒煙專線》客戶說，壓力是他們重新吸煙的首要原因。大家都十分理解，戒煙本身已極具挑戰性，而新冠疫情更帶來額外的社交和經濟上的壓力。

以下是疾病控制與預防中心（CDC）建議的一些可以應付壓力而又有益健康的方法：不要過度地觀看，閱讀或傾聽新聞故事（包括社交媒體）。消息靈通是好事，但是不斷聽著有關疫情和其他新聞可能會令人沮喪。考慮將新聞時間每天限制為兩次，也不要長時間地與電話，電視和屏幕連結在一起。照顧好自己的身體，多走動走動可幫助減輕疲勞，及焦慮或悲傷的感覺。繼續執行醫療機構建議的常規預防措施（例如接種疫苗，癌症篩查等）。與您的社區或信仰團體建立聯繫。在需要採取社交距離措施的情況下，可嘗試通過社交媒體在線連接，或通過電話或郵件進行聯繫。與他人聯繫。與您信任的人談談您的擔憂與感受。

ASQ《華語戒煙專線》為生活在美國，英語水平有限，說國、粵語的煙草使用者提供免費戒煙幫助。此外，大多數吸煙者在完成註冊後可獲兩周免費提供的尼古丁貼片。您可以通過簡訊，在線註冊和電話與我們聯繫，以幫助您戒煙並保持戒煙。所有信息將被保密，這服務完全免費。

一、發簡訊─可以在戒煙最重要的頭幾個星期發短信【戒煙】到66819，取ASQ《華語戒煙專線》每天發給您的簡訊。這些簡訊為您量身定制，以便在戒煙過程中的關鍵時刻向您提供幫助。其中包括戒煙和保持戒煙的實用技巧。您也可以發簡訊提問，顧問將相應地給您回復。（如欲停止簡訊服務，請隨時發送短信【STOP】至66819。您的電話運營商可能會按信息使用率收費。）

二、在線註冊─您也可以在www.asq-chinese.org在線註冊，註冊後將會收到經電子郵件發送給您的閱讀資料。完成ASQ的在線註冊後，戒煙顧問將與您聯繫，以查看您是否有資格獲得兩週免費的尼古丁貼片。

三、電話─ASQ《華語戒煙專線》不僅僅針對煙草使用者。也歡迎家人或朋友致電1-800-838-8917與ASQ聯繫，以獲取專業戒煙顧問關於如何幫助他人戒煙的提示。如果在服務時間內去電，可和說廣東話或國語的戒煙顧問交談。

今天就做出戒煙的承诺，讓ASQ與您同行！

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