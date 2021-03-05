婦女節快樂 女性的專寵時刻

隨著婦女節的到來，三月就是屬於女性獨有，好好寵愛自己的時刻。無論是餽贈女性親友，或是慰勞自己一年來的努力與辛勞，以下精選數個腕錶及珠寶品牌，妝點女性不同風格的自信與美麗。

「鑽石恆久遠，一顆永流傳」，De Beers旗下的美鑽品牌Forevermark不只提供婚禮鑽石珠寶，更擁有輕巧及百搭的Alchemy及Tribute系列鑽石首飾，融合典雅及創新風格設計，搭配18K貴重金屬，讓耀眼的鑽石輕鬆融入日常生活。

由Valerie Messika創立的同名鑽石珠寶品牌掙脫了傳統的束縛，在設計上做大膽突破，用全新的方法演繹鑽石的美麗。無論是時尚前衛的Move系列、清新耀眼的My Twin系列或是大膽絢麗的Desert Bloom系列，易於疊搭、簡約中帶有優雅自信是品牌恆久不變的設計哲學。

結合古典優雅與當代前衛的伯爵（Piaget）擁有品牌獨樹一幟的設計美學，秉持卓越的珠寶工藝，並將珠寶設計的長才運用於腕錶設計上，打造經典優雅的伯爵王國。品牌珠寶及腕錶大膽採用鑽石、光玉髓、孔雀石、綠松石和青金石等彩色寶石，讓配戴者在不同色彩間自由玩轉不同造型與風格。

擅長以鑽石、品牌標誌心形設計以及精湛的珠寶製錶工藝襯托女性魅力的蕭邦（Chopard），提供了包括休閒及正裝風格的多種腕錶及珠寶選擇。平衡了時尚潮流與優雅風範Happy Sport系列腕錶、結合品牌製錶工藝與寶石鑲嵌技術的 L’Heure du Diamant系列腕錶以及採用了品牌經典流動鑽石設計的Happy Diamond系列珠寶，都完美展現專為女性設計的美麗與從容。

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