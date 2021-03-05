我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

多州急於開放 CDC延後公布指南 佛奇疾呼：仍要戴口罩

參院民主黨達協議 失業津貼發至9．6 每周400元降至300

婦女節快樂 女性的專寵時刻

工商訊
婦女節快樂 女性的專寵時刻
婦女節快樂 女性的專寵時刻

隨著婦女節的到來，三月就是屬於女性獨有，好好寵愛自己的時刻。無論是餽贈女性親友，或是慰勞自己一年來的努力與辛勞，以下精選數個腕錶及珠寶品牌，妝點女性不同風格的自信與美麗。

「鑽石恆久遠，一顆永流傳」，De Beers旗下的美鑽品牌Forevermark不只提供婚禮鑽石珠寶，更擁有輕巧及百搭的Alchemy及Tribute系列鑽石首飾，融合典雅及創新風格設計，搭配18K貴重金屬，讓耀眼的鑽石輕鬆融入日常生活。

由Valerie Messika創立的同名鑽石珠寶品牌掙脫了傳統的束縛，在設計上做大膽突破，用全新的方法演繹鑽石的美麗。無論是時尚前衛的Move系列、清新耀眼的My Twin系列或是大膽絢麗的Desert Bloom系列，易於疊搭、簡約中帶有優雅自信是品牌恆久不變的設計哲學。

結合古典優雅與當代前衛的伯爵（Piaget）擁有品牌獨樹一幟的設計美學，秉持卓越的珠寶工藝，並將珠寶設計的長才運用於腕錶設計上，打造經典優雅的伯爵王國。品牌珠寶及腕錶大膽採用鑽石、光玉髓、孔雀石、綠松石和青金石等彩色寶石，讓配戴者在不同色彩間自由玩轉不同造型與風格。

擅長以鑽石、品牌標誌心形設計以及精湛的珠寶製錶工藝襯托女性魅力的蕭邦（Chopard），提供了包括休閒及正裝風格的多種腕錶及珠寶選擇。平衡了時尚潮流與優雅風範Happy Sport系列腕錶、結合品牌製錶工藝與寶石鑲嵌技術的 L’Heure du Diamant系列腕錶以及採用了品牌經典流動鑽石設計的Happy Diamond系列珠寶，都完美展現專為女性設計的美麗與從容。

欲知詳情，請親臨昌興珠寶鐘錶金行灣區二家旗艦門市店：Santa Clara Westfield Valley Fair，地址：2855 Stevens Creek Boulevard, Suite 1251, Santa Clara, CA 95050，電話：408-983-2688。Palo Alto Stanford Shopping Center，地址：180 El Camino Real, Suite 155, Palo Alto, CA 94304，電話：650-223-0888。或登錄http://www.chpremier.com。

灣區 Boulevard

上一則

打完第一針疫苗 出現假陽性？ 舊金山衛生官員闢謠

延伸閱讀

日常也可配戴的華麗！GEM DIOR珠寶表 簡約百搭

日常也可配戴的華麗！GEM DIOR珠寶表 簡約百搭
積家翻轉腕錶系列 時光兩面可任意切換

積家翻轉腕錶系列 時光兩面可任意切換
清湯掛麵也很美？張榕容、劉詩詩這樣搭珠寶 秒扮仙女

清湯掛麵也很美？張榕容、劉詩詩這樣搭珠寶 秒扮仙女
用珍珠打造鑽石！M/G TASAKI新珠寶創意超幽默

用珍珠打造鑽石！M/G TASAKI新珠寶創意超幽默
昌興珠寶 歐米茄全新超霸系列專業登月錶

昌興珠寶 歐米茄全新超霸系列專業登月錶
名媛雪胸辣秀蕭邦珠寶 用鑽石編織的蕾絲絕美

名媛雪胸辣秀蕭邦珠寶 用鑽石編織的蕾絲絕美

熱門新聞

美國職籃發展聯盟準備調查林書豪所遭受的種族歧視。 (Getty Image)

誰歧視稱他「新冠病毒」? 林書豪因這個原因拒透露名字

2021-02-28 14:45
聯合航空要求舊金山機場3000多名員工放無薪假。（Getty Images）

舊金山機場聯航3000多名員工 將放無薪假

2021-03-02 13:56

13歲華裔女孩 發起反歧視亞裔遊行 數百人響應

2021-02-28 15:12
數據顯示，高風險居民已接種新冠疫苗者在加州屬於少數。（美聯社）

70歲西語裔婦 看新聞有感而發：排隊打疫苗「幾乎都是白人」

2021-03-04 17:12
睽違17年，加州1月的房屋交易量和房價雙雙上漲超過20%。（Getty Images）

相隔17年…加州房屋成交量、房價雙雙大漲逾20%

2021-02-28 00:50
州長紐森在佛來斯諾一家流動診所參觀新冠疫苗接種工作。（圖片由州長辦公室提供）

加州獲撥嬌生疫苗 下周起接種

2021-02-27 00:38

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
曾領600元 98%都能領1400元…近1.6億家庭將獲發紓困金

曾領600元 98%都能領1400元…近1.6億家庭將獲發紓困金
AV女優沒帶錢包「用肉體付車資」野戰影片惹怒司機公會

AV女優沒帶錢包「用肉體付車資」野戰影片惹怒司機公會
紐約長島華裔孕婦染疫去世 留丈夫獨自扶養五未成年子女

紐約長島華裔孕婦染疫去世 留丈夫獨自扶養五未成年子女
第三輪紓困金 4口之家最多可領5600元

第三輪紓困金 4口之家最多可領5600元
雙層口罩防疫？超級電腦模擬 跟只戴1個差不多

雙層口罩防疫？超級電腦模擬 跟只戴1個差不多