昌興珠寶 歐米茄全新超霸系列專業登月錶

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作為歐米茄（Omega）在腕錶界的經典之作，超霸系列登月錶憑藉著專業的性能、卓越的外觀設計以及獨一無二的歷史背景，無論在地球還是太空 都備受愛戴。最新一代登月錶自這款充滿傳奇的計時腕錶歷史原創擷取靈感，一次推出四款腕錶。除了在外觀上完美體現其雋永設計，腕錶同時在機芯及規格上再次升級，為登月系列呈現嶄新層次及面貌。

全新超霸系列專業登月錶以42mm尺寸不銹鋼錶殼打造，並有拋光或磨砂不鏽鋼錶鍊、黑色皮革錶帶以及藍寶石水晶和碳纖維玻璃等不同搭配錶款。錶盤方面設置經典黑色「階梯式」錶盤，錶扣則採全新設計，飾以拋光歐米茄標誌，並配置兩個拋光橢圓造型按鈕，更顯精緻品味。性能方面，腕錶搭載瑞士官方天文台認證歐米茄3861大師天文台手動上鍊機芯，擁有動力儲存50小時，以及測速、計時、抗磁等功能。

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