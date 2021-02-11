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Rémy Martin人頭馬 春節宴客匯聚全場目光

舊金山訊
墨西哥波蘭科。
墨西哥波蘭科。

牛年新春將至，要在飯局宴席上驚豔親朋，當然少不了酒香馥郁的醇厚干邑，用此佳釀調製出多款經典隽永的特色雞尾酒，倍添傳統喜慶氣氛之餘，更能展現新穎獨到的頂級派頭。

不管是親自調酒宴客，還是另聘調酒師駐場，上等干邑芬芳濃郁，醇美口感豐富至極，調配出來的雞尾酒散發著醇厚柔和的沉醉風味，保證令賓客一喝傾心，回味悠長。優質干邑專家「人頭馬」酒莊歷經近三個世紀的歲月沉澱，每瓶都是用時間精煉出來的至臻佳釀，與同樣源遠流長的新春節慶傳統最為相配，為慶祝場合錦上添花，共客人一起迎春接福。

無論是口感清新的簡單混飲，或是比較複雜的大膽搭配，每款雞尾酒都是一趟令人難以忘懷的味蕾昇華之旅，讓賓客沉醉於夢寐以求的美好回憶之中。

★簡單混飲★人頭馬薑味特飲：清新/辛香/乾烈。材料 ：Rémy Martin人頭馬 V.S.O.P 、 薑汁汽水、新鮮青檸。調製方法：杯中加入冰塊，注入35ml的人頭馬V.S.O.P，再加滿薑汁汽水後，放上鮮青檸角作為裝飾。

★人頭馬招牌創作★巴蒂斯特：高大/脆爽/清新。材料：Rémy Martin 人頭馬 V.S.O.P、檸檬汁、楓葉糖漿、橙味苦酒、法國蘋果酒。

調製方法：在冰塊中倒入50ml的人頭馬 V.S.O.P、20ml檸檬汁、20ml楓葉糖漿、和1滴橙味苦酒，再淋上法國蘋果酒，並加入少許橙皮作點綴，這款完美的開胃酒就完成了。

更多獨特難忘的干邑雞尾酒配方，歡迎到訪以下網頁：http://www.remymartin.com/us/cocktails/

經典干邑雞尾酒皇家君度側車。
經典干邑雞尾酒皇家君度側車。

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