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杉釦富免加水足浴桶特價中

工商訊
杉釦富遠紅外線溫熱理療背心SC-V01，原價499元，特價399元。
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杉釦富免加水足浴桶提升血液循環，增加免疫力，舒緩疼痛，走路困難，腳麻水腫，手腳冰冷。在新冠肺炎肆虐越來越嚴重的情況下，如何促進血液循環，增加體熱，提升自體免疫力，更成為引人關注的焦點。

位於北加州舊金山灣區的杉釦富公司，專營台灣生產高品質遠紅外線產品，多項產品獲得日本、德國等醫衛大國專利，在美銷售已經超過了七年的時間，獲得無數消費者的喜愛及好評。人體正常體温36.5度C，身體温度低於正常體温一度，免疫力即下降30%，反之，每升高一度，免疫力即增加5至6倍，年紀大的人要注意保養，也是在於幫助提升身體的免疫力，避免免疫力下降導致疾病入侵。而痛症，也是因為微血管循環不足，造成微血管堵塞而產生。

ShineCo Wellness 杉釦富遠紅外線免用水足浴桶，利用遠紅外線來幫助增加血液循環，增加身體新陳代謝，受到許多消費者的喜愛，尤其是對一些四肢容易冰冷、體寒或有身體容易疼痛的人來說，是一個解決良藥。不用加水的遠紅外線足浴桶，不但方便使用，可以天天用，而且深具消除這類症狀的效果，以遠紅外線來替代水，利用血液循環所增加的熱能，提高「自癒力」。「人老腳先衰，樹枯根先竭」經常泡腳能夠改善末稍神經和手腳、脊椎冰冷，血液循環不好的問題，但是用水泡腳，不但不安全，尤其對年長者，而且不方便，不能久泡，也無法恆温，往往 「水熱的、腳冷的」，「腳熱了，水卻又冷了」，始終無法讓整個身體因為泡腳而暖起來，也不能加速身體內的微血管循環，往往腳部皮表的熱度消失之後，身體和四肢也就馬上恢復冰涼，而杉釦富ShineCo Wellness所代理來自台灣進口的遠紅外足浴桶，非常方便，定時、定温，只要把腳放入，開啓開關，其中的遠紅外線能幫助增加血液中的帶氧量，促進血液循環，加強身體代謝。

杉釦富公司除了遠紅外線免加水足浴桶和溫熱理療背心熱賣以外，另一項溫熱理療墊也是該公司的明星商品；據該公司表示，以往刻板印象認為，因為老年人血液循環較差，才會需要此類的產品，但其實不然，除了年長者有需要用外，由於今年在家避疫，許多人改為在家工作，長時間面對電腦久坐，造成脊椎、下腰部或者是肩膀酸痛不適，一天坐個七、八個小時下來，脊椎長時間受壓及彎曲，造成血液循環不順，中醫說：「通則不痛、不通則痛」，許多的疼痛、手腳冰冷、抽筋等的起因都是因為血液循環不好所導致。

杉釦富公司ShineCo Wellness專營台灣生產高品質遠紅外線免加水足浴桶、背心、理療墊，新年優惠（足浴桶型號SC-801及溫熱理療背心，原價499元，特價399元），訂購電話650-999-0988，或直接上網www.shineocus.com訂購，110V無需轉換電壓，安全、方便，好用，品質保障，一年產品保固。產品網址：www.shinecous.com。

杉釦富遠紅外線免加水足浴桶SC-801，原價499元，特價399元。
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