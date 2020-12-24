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蕭邦Chopard Happy Sport女裝腕錶

舊金山訊
Happy Sport女裝腕錶，其設計帶有運動風格，卻同時平衡了時尚潮流與優雅風範。
Happy Sport女裝腕錶，其設計帶有運動風格，卻同時平衡了時尚潮流與優雅風範。

蕭邦（Chopard）品牌的Happy Sport系列腕錶最初於1993年問世，由品牌總裁卡羅琳．舍費爾（Caroline Scheufele）親自操刀設計，為第一款將鑽石與精鋼材質結合的運動腕錶。直至今日，Happy Sport已成為品牌最具代表性且最受歡迎的系列腕錶之一；其設計帶有運動風格，卻同時平衡了時尚潮流與優雅風範，使得腕錶能在不同場合間自由轉換身分，兼具休閒與正式的搭配需求。

Happy Sport女裝腕錶以30mm尺寸錶殼打造，搭配同材質錶鍊、摺疊式錶扣以及藍寶石水晶透明錶背。銀色錶盤上設有羅馬數字時標，獨具品牌特色的流動鑽石則承襲了Happy Diamonds的設計精神，生動展現鑽石在藍寶石玻璃間閃耀起舞的靈動美麗；此獨特的設計也使腕錶成為品牌的標誌系列，在高級女裝腕錶界獨領風騷。性能方面，錶款搭載專為品牌女性錶款設計的CHOPARD 09.01-C錶廠自製自動上鍊機芯，擁有42小時動力儲存。走過近30年的歲月，秉持著自生活中獲取靈感及歡樂的精神，Happy Sport腕錶將繼續陪伴配戴者度過璀璨的快樂時光，舞動生命中熱情歡愉的每個瞬間。

欲知詳情，請親臨昌興珠寶鐘錶金行南灣旗艦店：Santa Clara Westfield Valley Fair，地址：2855 Stevens Creek Boulevard, Suite 1251, Santa Clara, CA 95050，電話：408-983-2688，或登錄http://www.chpremier.com。

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