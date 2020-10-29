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華美銀行2020年第三季度財報

舊金山訊
華美銀行新總部大樓。
華美銀行新總部大樓。

華美銀行之控股公司華美銀行集團（East West Bancorp, Inc.，股票代號EWBC，於NASDAQ交易）10月22日公佈2020年第三季度盈利報告，淨利達1億5950萬元，每股獲利1.12元。平均資產報酬率（ROA）為1.26%，平均股東權益報酬率（ROE）為12.5%。

華美銀行董事長、總裁兼最高執行長吳建民（Dominic Ng）表示，在全體同仁的共同努力下，華美銀行第三季度存款持續穩健成長。截至2020年9月30日，總存款創新紀錄，達417億元，其中，無息存款創新高，達149億元，年增長率達28%。

吳建民還表示，華美銀行的總貸款再攀新高，截至2020年9月30日，總貸款額達374億元，主要受到個人房屋抵押貸款和商業房地產貸款的推動。展望未來，華美銀行將繼續保持謹慎樂觀的態度。雖然目前的經濟指標仍然差強人意，但商業活動正在逐漸復甦且趨勢良好，這也反映出銀行的客戶和所服務社區的強勁恢復力。

吳建民說：「使我們備受鼓舞的是，自今年6月底以來，新冠疫情所導致的華美銀行客戶延期付款已減少近50%。截至2020年9月30日，需要全款延期繳付的貸款金額已降至總貸款的2.7%。隨著宏觀經濟前景的逐步改善，我們將第三季度的貸款損失準備金（allowance for loan losses）適度降低至1000萬元，這也推動了第三季度淨利增長61%，達1億5950萬元。」

吳建民總結道：「華美銀行始終以穩健經營為準則，不斷提昇自身的資本水平，持續為我們的客戶提供個人和商業銀行服務，協助他們從疫情中恢復。我相信，我們的客戶必將克服這個前所未有的挑戰，並與華美銀行一同把握商機，邁向成功。」

華美銀行管理階層表示，預期2020年第四季度銀行將持續成長。華美銀行董事會將在2020年11月16日派發2020年第四季度普通股股息每股0.275元，股東將依其至2020年11月2日的持股份數獲派股息。

貸款 疫情 股息

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