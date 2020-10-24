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2020總統大選前的十月份房地產市場

【工商訊】
專精灣區房地產買賣，2006-2019連續榮獲總裁獎的Sophie Tsang。
專精灣區房地產買賣，2006-2019連續榮獲總裁獎的Sophie Tsang。

總統大選選舉日即將來到，請提前投票，別耽誤這件大事！這陣子以來，Covid-19新冠病毒的疫情成了人們考慮要做事情的加速器；那些打算退休後搬遷到另一個地區的人們、想搬離原居住地區到離親人較近的家庭、或者希望能有更多空間的人士，新冠病毒疫情讓這些人們提早做出了改變。有許多報告顯示人們正在搬離加州，但是其實一直以來就有為了降低稅收而外移的公司和居民。然而在此同時，新的工作及就業機會也吸引了新的公司和居民搬進來。有許多科技巨頭都允許員工明年或無限期在家工作，這使得員工可以自由地在世界任何地方居住。從長遠來看，生產力將會推動決策。如果事實證明回到辦公室工作會提高公司的生產效率，那麼目前這種趨勢便可能逆轉。

在灣區，200萬元以下較低端的房地產市場表現依然強勁。令人驚訝的是，高端市場（600萬元以上）在過去6個月中表現也很出色。表現不佳的是中檔產品，也就是價格在200萬至600萬元之間。獨特的房產價格越來越高，游泳池捲土重來了、較大的家庭健身房、家庭影院、ADU附建築、規劃了2個辦公室的房屋等，都受到高端人士的青睞。但是由於庫存不足，許多房地產經紀人以及買家只能尋找未上市的物業。因此，如果有機會不進入公開市場去競爭，那麼買家便有可能以較低的價格獲得該物業。

通常9月份的房地產市場腳步較為緩慢，但是上個月的住宅房地產市場卻表現的很強勁。季節性沒有造成影響，居家防疫期間安排參觀房屋及展示極為不便，我們要到什麼時候才能恢復正常呢？全國房地產經紀人協會（National Association of Realtors）預測，疫苗上市至少還要90天，那大概也就是2021年6月。旅遊和酒店業遭受的打擊最大，食品和娛樂業受到的衝擊也不小；網上購物增長了20％以上，家居用品以及個人休閒愛好的商店生意也很好。由於大多數辦公室的空間都閒置著，商業停業，因此商業房地產價格下跌了10％，並預測在2021年還會再下跌3％。

2020總統大選選舉日即將到來，這是一個很大的不確定因素。作決策時最不喜歡不確定性了，通常在大選前2個月和大選後2個月，房地產交易會有所放緩。但是今年，新冠病毒仍然是首要的指標；2400萬人目前失業，就業市場將決定未來如何復甦。我是Sophie Tsang，專精灣區房地產買賣，疫情期間請各位讀者照顧好自己及家人的健康，保持心態開朗。任何與房地產相關的事情，我都可以提供協助，請隨時與我聯繫，我的電郵是[email protected]，電話是650-687-7388。

房地產 疫情 就業

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