舊金山地標「泛美金字塔」易主 6年內二度出售

舊金山訊
此前翻新由知名建築事務所Foster + Partners操刀設計，改造重點之一是活化整個街區的一樓空間，打造新的售貨亭與座位區，並擴大紅杉公園。（本報資料照片）

舊金山地標性建築「泛美金字塔」（Transamerica Pyramid）即將迎來新業主，這也是該大樓在六年內第二度轉手。多家媒體報導指出，這座城市天際線象徵性建築已達成出售協議。

彭博社(Bloomberg)率先報導，泛美金字塔將出售給總部位於塞浦路斯的投資公司Yoda PLC。根據報導，交易目前尚未完成，成交價格亦未對外公布。

開發商Michael Shvo旗下公司與德意志金融美洲公司（Deutsche Finance America）於2020年底以6億5000萬元購入該建築。此後，業主對大樓進行大規模翻修，並於2024年重新開放，開發方稱總投資金額達10億元。

Shvo於2024年大樓重新開幕時接受ABC7訪問表示，團隊是在新冠疫情爆發前完成收購，「我們在2020年以6億5000萬元完成交易，之後又投入約3億5000萬元進行全面改造。我一直說，以這個價格買下這棟大樓，其實是非常划算的交易。」

他當時指出，翻修目標是在營造現代感的同時，保留建築歷史價值，「我們成功讓建築煥然一新，同時尊重並保留它的過去。」

此次翻新由知名建築事務所Foster + Partners操刀設計。該公司資深合夥人Ben Dobbin表示，改造重點之一是活化整個街區的一樓空間，從Sansome街到Montgomery街，以及Clay街到Washington街之間的區域。「我們在建築底層新增約1萬平方呎零售空間，打造新的售貨亭與座位區，並擴大紅杉公園（Redwood Park），讓民眾可以更自由地使用整個廣場空間。」

泛美金字塔高853呎，於1972年完工，以獨特金字塔造型聞名，50多年來一直是舊金山最具辨識度的城市地標之一。曾於1968年至1977年間擔任該建築公關經理的John Krizek在2024年受訪時表示，「這是一個非常特別的地方，這塊土地的歷史對舊金山乃至整個西岸都具有重要意義，我們必須尊重並延續這段歷史。」

