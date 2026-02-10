我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新聞主播母親失蹤 FBI釋蒙面男遮門口監視器畫面

向室友透露想用土製炸彈攻擊ICE 少年遭12項罪名起訴

挺過倒閉潮 舊金山Metreon購物中心易主 出租率達92%

記者王子涵／舊金山報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
相較多數市中心零售空間在疫情後陷入空置，Metreon表現相對穩健，目前出租率達92%。（取自Metreon官網）
相較多數市中心零售空間在疫情後陷入空置，Metreon表現相對穩健，目前出租率達92%。（取自Metreon官網）

在市中心商業接連關閉的陰霾下，位於第四街、以Target與AMC電影院為主力的Metreon購物中心，近日完成出售交易，成為投資人重新看好舊金山核心區復甦的重要指標。

地產公司TMG Partners與Bridges Capital於本周一完成對這棟四層樓、約32萬平方呎物業的收購。該物業原由放款機構Acore Capital持有，其高層曾任職於前業主Starwood。雙方未公開成交價格，但該物業先前市府評估價為1億5070萬元。

相較多數市中心零售空間在疫情後陷入空置，Metreon表現相對穩健，目前出租率達92%。其地利之便在於鄰近馬士孔尼中心（Moscone Center），過去一年展會訂單強勁，上周超級盃期間更湧入大量球迷。相形之下，附近的San Francisco Centre則已全面空置，並於上月關閉，TMG也正評估是否參與該物業競標。

TMG總裁暨投資長柯查斯基（Benjamin Kochalski）表示，Metreon的吸引力來自「我們正在看到的城市復甦跡象」，並強調，TMG與Bridges「對舊金山的回歸充滿信心」。

作為主力租戶之一，Target數年前已續約10年，儘管該路口去年通報多達682起竊盜案件；AMC電影院則持續營運其內的15個影廳，其中包括全美最高規格的IMAX銀幕。目前一樓臨街仍有約1萬1000平方呎空置空間，內部美食街亦有部分店面待租。

新東家表示，將與場域營造團隊Skylight合作，重新規畫四樓City View活動空間，預計3至6個月完成。至於美食街是否調整，仍在評估中。

由於Metreon土地屬市府所有，新業主須透過地租合約向市府支付租金。對此，舊金山市長羅偉（Daniel Lurie）發表聲明指出，這項投資是「對市中心復甦投下的重要信任票」，並稱Metreon仍是吸引市民與遊客的重要樞紐。

TMG目前也正與Macy’s合作，研議重塑聯合廣場旗艦店用途。不過，挑戰仍在，包括辦公室空置率接近歷史新高、市府預算缺口可能超過10億元，以及BART與Muni面臨的交通資金危機。

柯查斯基坦言，投資信心與結構性問題並存，「市場確實出現樂觀與興趣，但仍有許多長期問題需要解決」。

成立於2024年的Bridges Capital近來積極布局舊金山市中心地產，已收購Sansome街與Montgomery街多處辦公大樓，並與TMG聯手購入新Montgomery街物業。Bridges創辦人博茲（Brandon Boze）表示，Metreon是Yerba Buena社區的重要地標，未來將持續強化其對居民與訪客的吸引力。

舊金山 電影院 Target

上一則

財政告急 聖荷西市府擬調漲旅館稅 商界憂影響觀光

下一則

加州提案研擬逾60歲免繳房產稅 期讓長者安老家中

延伸閱讀

灣區去年房價下滑但高價區仍上揚 阿賽頓均價780萬美元

灣區去年房價下滑但高價區仍上揚 阿賽頓均價780萬美元
超級盃效應 金山市區商圈、景點人潮湧現

超級盃效應 金山市區商圈、景點人潮湧現
華航贊助2026-2027舊金山馬拉松 會員報名享8折

華航贊助2026-2027舊金山馬拉松 會員報名享8折
舊金山房租比屋崙高出70% 10年新高

舊金山房租比屋崙高出70% 10年新高
華航贊助2026-2027舊金山馬拉松 會員報名馬拉松8折

華航贊助2026-2027舊金山馬拉松 會員報名馬拉松8折

熱門新聞

灣區男自製好市多熱狗汽水架暴紅 網喊：我好需要

2026-02-07 01:18
下周起加州會開始下雨，水利官員企盼有許多雨雪降下。（美聯社）

加州乾暖天氣即將結束 所幸超級盃時不會下雨

2026-02-06 20:33
財務告急，BART擬關閉最多15站、晚間9時或全面停駛。（記者李怡╱攝影）

BART陷財困 明年恐關閉15站、晚間全面停駛

2026-02-06 01:20
儘管舊金山市長羅偉和前眾議院議長裴洛西周日敦促舊金山聯合教育工作者協會繼續談判，但舊金山教師仍拒絕推遲原定於周一舉行的罷工。(舊金山聯合學區臉書）

羅偉、裴洛西施壓無效 教師拒延後罷工 金山全市學校周一停課

2026-02-09 16:53
舊金山飯店超級盃賽事周末正大賺特賺，平均每晚房費超過1200美元。（Google Maps）

超級盃周末房費飆 頂級飯店一晚超1200元仍被訂光

2026-02-06 14:12
科蒂隆放在Instagram上的產品介紹影片，引發熱烈迴響。 (取材自Instagram)

灣區男子製作好市多熱狗汽水架 在網路上暴紅

2026-02-06 21:58

超人氣

更多 >
美海關頻問How much money？華人現金被扣 只因漏填1表格

美海關頻問How much money？華人現金被扣 只因漏填1表格
身體老化是從局部到全身 專家提醒顧好「這3器官」避免身體失衡

身體老化是從局部到全身 專家提醒顧好「這3器官」避免身體失衡
第二個期限日已到 女主播懇求交出母親：錢準備好了

第二個期限日已到 女主播懇求交出母親：錢準備好了
外食幾乎不點 高級餐廳服務生曝每日例湯製作秘密

外食幾乎不點 高級餐廳服務生曝每日例湯製作秘密
從中國棄嬰到超級盃舞台 華女用一把琴改寫人生

從中國棄嬰到超級盃舞台 華女用一把琴改寫人生