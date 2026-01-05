我的頻道

華府間諜屋385萬開賣 天窗藏鏡頭、書櫃有密室

超級流感上身？這一保健食品被指能縮短病程

巴洛阿圖可負擔住宅 迎首批身心障礙者入住

巴洛阿圖訊
圖為Mitchell Park Place住宅案的施工工地。(取自Google Maps)
圖為Mitchell Park Place住宅案的施工工地。(取自Google Maps)

聖荷西焦點報導，位於巴洛阿圖Charleston Road 的一項平價住宅計畫，專為發展障礙成人提供居住與支持服務，近日正式迎來住戶，預計本月底前將全數入住。

這項名為 Mitchell Park Place的住宅案，地址為525 E. Charleston Road，共興建50戶住宅，其中25戶保留給有發展障礙的成人使用，另有一戶為駐點管理員單位，其餘為一般平價住宅。根據物業管理單位Eden Housing表示，所有單位均以家庭收入不超過地區中位收入60%為承租門檻。

該開發案於2020年由前聖塔克拉拉縣議員史密提恩（Joe Simitian）推動，他於2024年底卸任。史密提恩表示，將一半單位保留給發展障礙者，是當前融合式住宅的最佳實務，有助於真正讓身心障礙族群融入主流社區生活。

他指出：「如果我們談的是讓身心障礙者成為社區的一分子，那麼這樣的理念就必須從住宅設計本身開始，而不是打造只服務單一族群的隔離式社區。」

截至12月17日，49個可出租單位中已有41戶入住，約55人居住其中。整棟建築包含37間套房、8間一房單位與4間兩房單位。Eden Housing表示，夏季開放申請期間共收到約270份申請，剩餘空屋預計於12月22日前完成出租。

Eden Housing專案開發經理霍夫（Tori Hoff）表示，能迎接住戶入住是團隊最有成就感的時刻之一。她感謝聖塔克拉拉縣、巴洛阿圖市政府，以及非營利機構AbilityPath的長期支持，讓計畫得以實現，並在高房價地區提供難得的平價住宅與支持性服務。

該基地為縣府所有土地，過去即由AbilityPath設有小型辦公室。隨著住宅案完成，AbilityPath已正式進駐，將在現場為住戶提供相關生活與支持服務。

史密提恩回憶，開發初期曾有部分社區居民對停車與交通提出疑慮，但隨著住宅落成與住戶入住，鄰里態度已轉為友善與接納。他表示，看到任內推動的政策在卸任後仍持續發揮影響力，對社區帶來長遠益處，令人感到格外欣慰。

