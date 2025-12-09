舊金山共享住房公司買下大樓 擬打造400「睡艙」宿舍

你願意每月花700美元租一間這樣的住處嗎? (brownstone.live/mission)

舊金山 睡眠膠囊新創公司似乎敗部復活，據稱已買下市中心大樓，計畫打造擁有400床位的巨型宿舍。

舊金山紀事報報導，今年夏天，當位於舊金山市中心的棕石共享住房公司（Brownstone Shared Housing）的20多具月租700美元的睡艙被房東勒令搬遷時，大多數人認為這種共享居住模式實驗可能就此終結。

然而，創始人斯托沃斯（James Stallworth）卻做出了一個出人意料的舉動，他「買下」了一棟大樓，並計畫在那裡安置數百個睡艙。斯托沃斯向紀事報證實，在幾位不願透露身分的新投資者的幫助下，他於2日完成了1049 Market St.長期空置建築的收購，但金額未公開。

該物業位於第六街附近，距離棕石位於12 Mint Plaza的現有市中心辦公室僅一個街區之近。斯托沃斯表示，這棟大樓的容量是Mint Plaza大樓的十倍以上。他的公司於2023年租下了12 Mint Plaza，並將其改造為成人宿舍式公寓–房間小巧，呈立方體狀，配有可上下配置的兩個單人床墊。

斯托沃斯表示，他計畫繼續營運Mint Plaza的據點，同時還將進軍1049 Market St.，後者將容納多達400個睡艙。幾個月前斯托沃斯成功避免了12 Mint Plaza房東因被拖欠15萬美元租金 而提起的驅逐訴訟，他將此歸咎於「溝通誤會」。

當時，他的團隊正在就Market St.北側一處可容納100個睡艙的新場地進行租賃談判。然而，那筆交易最終未能達成。「我們原本計畫租用場地，但後來出現了買整棟樓的機會。我一直認為，改造建築的工作量其實差不多，」斯托沃斯說，「我們有市場需求，所以我們決定放手一搏。」

此舉將一家看似瀕臨倒閉的新創公司，轉變為在急需廉價住房的舊金山進行的一場高風險擴張的豪賭。