Safeway超市舊址 擬建1800戶大型社區 15%單位作為可負擔房

舊金山訊
Safeway去年宣布關閉該店，結束近40年營運，理由包括「持續的盜竊與顧客安全顧慮」。（谷歌街景）
根據舊金山紀事報報導，一項為城市西區帶來近1800戶新住宅的重大開發計畫正式啟動。開發商計畫在原西增區（Western Addition）Safeway超市舊址興建高密度住宅，規模為過去20年該區新建住房總量的三倍。

開發商Align Real Estate於周一向市規畫局提交初步申請，擬在位於1335 Webster Street、面積約4畝的地塊上興建超過1800戶住宅。該地塊位於Alamo Square以北、市政廳以西，現為一座已關閉的Safeway超市及其附屬停車場。這將是西增區數十年來規模最大的住宅開發案。

Align指出，專案將依據加州近年通過的多項住房密度法案，換取更高建築容積，以增加可負擔住宅比例。項目中約15%的單位將作為可負擔住房。

依申請書內容，建案將分期興建多棟中高層住宅樓，最高可達300呎（約30層），其中一棟高樓下方將設有500個停車位的地下車庫，供住戶與商業使用。

Safeway去年宣布關閉該店，結束近40年營運，理由包括「持續的盜竊與顧客安全顧慮」，消息引發社區強烈反彈。居民與社區領袖普遍認為，雖然商店經營困難，但其撤出導致食物供應真空，呼籲開發商在新計畫中納入替代超市。Align總經理Balducci表示，公司已與市府保持溝通，持續優化設計方案。

根據規畫，新開發案將於住宅樓一層設置一間面積約2萬平方呎的超市，位置將與原Safeway相對，以便在新建工程期間啟用舊建物。開發商已著手洽談新租戶，但尚未確定品牌。據消息人士透露，Smart & Final曾提出短期租約方案，但目前談判進度未明。

此計畫正值舊金山政府全力推動住房增建之際。根據州政府要求，市府須於2031年前核准興建8萬2000戶新住宅。然而，部分大型開發案進度延宕。市府近期正審議一項具爭議的Family Zoning Plan，預計可創造3萬戶新住房，但市府首席經濟學家預測實際成效恐僅達1萬4000戶。

Align 表示，該開發案旨在「重建 Fillmore 社區長期被割裂的區段」，試圖修復因上世紀城市更新計畫所造成的社區斷層。該區原為非裔、美日裔及猶太族群聚居之地，曾被譽為「Harlem of the West」，但1960至70年代的都市更新工程拆除維多利亞式建築與爵士俱樂部，導致居民大規模遷離。

Align 並計畫於下月陸續提交其他開發申請，總計將在舊金山興建超過3500戶住宅，整體投資金額約達30億美元。

舊金山 加州 日裔

