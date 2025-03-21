加州733處公寓列貸款黑名單 灣區168處脫手難、房價跌

加州有733處公寓被貸款機構「房利美」列入黑名單。因為貸款機構尋求自我保護，避免承擔那些被認為保險不足、破舊不堪或缺乏足夠儲備金的房產貸款。(圖為示意圖。取自房利美臉書)

加州 有733處公寓被貸款 機構「房利美」(Fannie Mae)列入黑名單，其中包括灣區五縣的168處公寓。近年來，黑名單房產不斷增加，因為貸款機構尋求自我保護，避免承擔那些被認為保險不足、破舊不堪或缺乏足夠儲備金的房產貸款。

「聖荷西信使報」報導，2024年1月，房利美將東灣Rossmoor社區大部分房源列入黑名單，其是位在康曲柯士達縣(Contra Costa County)核桃 溪(Walnut Creek)市中心的退休社區，擁有6700間房屋。

由於房源被列入黑名單，當地房地產經紀人史皮特瑞(Larry Spiteri)業務也隨之下滑。他表示，持續一段時間感到恐慌，因為沒有貸款機構提供合格貸款，因此須找到可現金購買的買家。但由於可現金買房者並不多，當地房價下跌。

2024年5月，貸款經紀人尼爾斯(Mary Niles)找到願意向Rossmoor社區提供代押貸款的替代貸方，即所謂「非合格貸款」(non-qualified mortgages)或「非QM貸款」，這種貸款通常伴隨著較高頭期款要求與高利率。

Rossmoor社區是房利美機構黑名單上、位在核桃溪社區的35個公寓園區之一。有公寓代表律師透露，截至3月11日，加州入榜黑名單公寓總數已達733處，比上個月的695處增加。

灣區其他入榜黑名單最多的城市是舊金山、有21處房產入榜；聖荷西有18處房產入列黑名單。南加州洛杉磯有37處公寓上榜，寶馬山花園社區（Pacific Palisades）有28處公寓上榜，其為今年1月洛杉磯野火中受損最嚴重的城市之一。

自從2021年佛羅里達州Surfside公寓倒塌、造成98人喪生事件發生以來，房利美拒貸黑名單越來越長，為多年來長期欠缺維護的全國各地公寓協會(condo associations)敲響警鐘。

加州也對公寓業主提出更嚴格要求，確保居民安全。2019年在柏克萊發生陽台倒塌事故，造成6名年輕人喪生。此後，加州通過法律，要求公寓與所屬屋主協會(HOA)檢查所有陽台與室外樓梯。