昔「加州的腋窩」 貝克斯菲房市搶手

貝克斯菲Chester Ave. 與第18街交口處的景象 (谷歌地圖)

貝克斯菲(Bakersfield)曾經是大家不屑一顧的城市。如今舊金山、洛杉磯 、橙縣等地的居民卻湧向貝克斯菲，主要是因為別的地方房價 都已貴到一般人買不起的地步。

SFGATE報導，奧瓦拉多(Alfredo Alvarado)和他的妻子瓦茲克茲(Elizabeth Vazquez)原本住在南加州 的橙縣，從來沒去過貝克斯菲，只聽到鄰居朋友對那個城市的鄙夷：「那是個只有牛、草地和農田的地方。」2023年他們決定要親身去看一看這個外號叫「加州的腋窩」(armpit of California)的城市。

開了三個鐘頭到達時，兩人對看一眼，知道他們跟貝克斯菲已是一見鍾情，這就是他們要買房的地方。今年夏季，他們就要搬到貝克斯菲定居。最近許多住在靠海地區的加州人搬往貝克斯菲，讓房價開始上漲。現在想住進去的人，必須多花錢才能買到房子。

奧瓦拉多是房貸分析師(mortgage analyst)，工作是可以遠距做的，搬到比較偏遠的地方不是問題。2024年3月，他們把位於托斯汀(Tustin)四臥、1800平方呎的房子，用110萬元賣掉了。他們在貝克斯菲以45萬9000元買下一棟更大的房子，新的房貸月付款比過去的少了2600元，他們準備把多餘的錢用來外出旅行。

在貝克斯菲擔任房地產經紀的威廉斯(Tenia Williams)表示，過去找她買房的人，大多是住在貝克斯菲一帶的居民，疫情大爆發以後，搶著買房的人把加州各地的房價飆得太貴，許多別地方的人開始湧進貝克斯菲。

根據勞工統計局的資訊，過去貝克斯菲居民多半是在農場、養殖漁業和與森林相關的地方工作，時薪中間值是16元。但是新搬來的居民，多半是從事科技、銷售和管理的工作，而且他們多半是用現金買房。

在洛杉磯，一棟單家庭獨立屋售價中間值是120萬元，在貝克斯菲只有40萬元。貝克斯菲所在的科恩縣(Kern County)，房價比全加州的平均房價便宜40萬元。在2020年的一份報告中，貝克斯菲被稱為全美國房價最低廉的地區之一。現在買房者湧進這裡，可以預期漲價是必然的現象。