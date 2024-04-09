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沙特健保進駐舊金山1號碼頭 設AI創新中心

編譯林思牧╱綜合報導
北加州健保業龍頭沙特（Sutter）在舊金山一號碼頭租賃辦公室，做為未來健康維護進行創新的地點。（翻攝自Google Maps）
北加州健保業龍頭沙特（Sutter）在舊金山一號碼頭租賃辦公室，做為未來健康維護進行創新的地點。（翻攝自Google Maps）

北加州健保業龍頭沙特（Sutter）在舊金山一號碼頭租賃的辦公室，上月開始實際作業。媒體採訪發現，這個地點是沙特給未來健康維護進行革命性創新的地點。正值許多健保業者退出舊金山之際，沙特的肯定給金山添加新希望。

沙特內部消息指出，在勘察過大約35個地點以後，沙特1月決定簽下七年的合約，租用一號碼頭（Pier 1）這棟1萬1000平方呎的辦公空間。經過裝潢後，上月沙特的人員已經進駐。沙特的總部在沙加緬度，是北加州最大的健保系統。沙特在舊金山有兩家醫院：CPMC Van Ness和CPMC Mission Bernal。

新租的建築物中來往的員工，看起來比較像高科技公司的人，不像是一般醫療健保公司的人。因為人工智慧（AI）的進展，電腦科技將是未來照顧病人的利器。沙特把這個地點稱為「創新中心」（Innovation Center），這是沙特的第一個發展尖端科技照顧病人方式的專案，在全國也是數一數二的先鋒。

沙特的高階主管指出，舊金山是AI的震央，公司的人員與AI科技公司合作，把醫療科學與電腦科技結合，目前主要是開發「數位保健應用程式」（digital health apps）和「遠距監督程式」（remote monitoring programs），就像是把醫護人員帶到病人身邊，全天候的監看病人的狀況。

目前實際使用的例子有：監督青少年的心理健康狀態，以及給患高血壓的病人一日多次的提醒，督導病人量血壓，並且把數字輸入系統中，系統則會監看血壓變動的狀況，有必要時會通知醫護人員介入。創新中心不會實際讓病人來看病，但有專人在網路上給病人提供「虛擬醫療服務」（virtual healthcare），醫生和護士用螢幕和病人做「遠距看病」。

這裡將開設一個「未來式病房」（hospital room of the future）的雛型（prototype），裡面有許多種的監測儀器，隨時自動更新病人的病歷資料。另外，沙特正在開發許多類型的偵測器（sensors），裝設在病人家中的床鋪、冰箱、火爐上，智慧系統會學習到那位病人的活動習慣，如果發生異常的狀況，系統就知道可能出事了，可以聯絡急難單位前往協助。

沙特的首席臨床創新長（chief clinical innovation officer）米拉尼醫師（Dr. Richard Milani）指出，舉例而言，老年人跌倒是危險的狀況，跌倒是65歲以上的人死亡與受傷的首要原因，如果系統偵測到病人摔倒，就可以及時通知別人前往協助。

健保 舊金山 AI

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