OpenAI擬擴大米慎灣辦公空間 傳考慮舊金山前Old Navy總部

OpenAI考慮擴大在米慎灣的辦公空間。（取自臉書）

多位了解人工智慧巨頭OpenAI房地產 戰略的人士證實，OpenAI繼去年年底在舊金山 米慎灣（Mission Bay）社區簽訂大規模租約之後，很可能正在該地區尋求擴張。

紀事報：已參觀過大樓

這家發展迅速的科技公司以開發聊天機器人ChatGPT而聞名，該公司雖然似乎並不打算在Uber位於第三街的辦公園區（OpenAI於10月份轉租了該園區四棟大樓中的兩棟）擴大規模，但可能會在其附近落戶。

據說，OpenAI看中了Old Navy位於Terry Francois Blvd.大街550號的前總部，房地產市場人士不願就OpenAI與該大樓的業主、投資公司DivcoWest之間的潛在談判情況發表評論。不過，一名消息人士向「紀事報」（Chronicle）證實，該公司最近和其他潛在租戶一樣，參觀了這棟大樓。

房市業者：也考慮矽谷

房地產消息人士稱，OpenAI希望增加約40萬平方呎的辦公空間，也一直在考慮在矽谷的選擇，但「紀事報」無法獨立核實這一信息。

這棟位於Terry Francois大街550號的六層辦公樓占地約31萬5000平方呎，對於OpenAI來說是合乎邏輯的擴張，這裡毗鄰Uber總部。該大樓被譽為米慎灣最令人嚮往的房產之一：擁有四樓屋頂露台、賓至如歸的大堂和海灣景觀。更重要的是，它距離舊金山加大（UCSF）醫療園區和金州勇士隊（Golden State Warriors）主場「大通中心」（Chase Center）僅一個街區之遙。

在2021年之前，這裡一直是Old Navy的總部大樓，當時Old Navy的母公司Gap公司宣布將關閉米慎灣辦事處，並計畫將Old Navy的員工遷入Embarcadero的一個辦事處。

DivcoWest於次年從Gap手中收購了Terry Francois大街550號。由於大樓位於醫療和生物技術公司雲集的米慎灣，業主為該物業支付了約3億5600萬元，即每平方呎1130元，並計畫將其重新定位為生命科學和生物技術租戶。 2021年，該地區的空置率不到1%。

然而從那時起，對米慎灣實驗室空間的需求明顯降溫，去年的空置率超過了14%。在疫情爆發約四年後，舊金山有超過三分之一的辦公樓處於空置狀態。為繼續抓住OpenAI的發展機遇將為該市萎靡不振的辦公樓市場帶來急需的推動力，舊金山市長布里德（London Breed）曾公開對OpenAI和其他人工智慧初創公司表示歡迎，這些公司最近幾個月已承諾在舊金山尋找辦公空間。

不過，舊金山在這方面似乎也有競爭對手。聖荷西市市長馬漢（Matt Mahan）一直在積極推廣其市中心的辦公空間，以吸引人工智慧初創企業入駐。