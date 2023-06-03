舊金山富豪外移都搬去哪兒？最愛這座滑雪小鎮

許多舊金山人在疫情初期離開城市，根據數據，收入最高家庭通常搬往度假小鎮或其他主要大都會區，平均收入最低家庭則大部分留在加州。(Getty Images)

許多舊金山 人在疫情 初期離開城市，但並非每個人都去了同樣地方。根據美國國稅局納稅申報數據顯示，人口外移最終會因家庭收入不同而移往不同地點，收入最高家庭通常搬往度假小鎮或其他主要大都會區，平均收入最低家庭則大部分留在加州 境內。

舊金山收入最高的人口外移的郡縣，是猶他州沙密特縣(Summit County)，移居此地的51戶家庭平均收入超過105萬元。根據「鹽湖城論壇報」(Salt Lake Tribune)報導，以滑雪聖地著稱的帕克城(Park City)所在的沙密特縣，經常被評為全美最富有的縣之一，並在疫情期間見到一波購屋熱潮。

除了吸引舊金山富裕移居人口的滑雪小鎮外，許多離開舊金山的富人也選擇了其他人口中心與科技重鎮。有近770戶平均年收入為57萬4000元的家庭，搬到包括奧斯丁在內的德州特拉維斯縣(Travis County)，另外有439戶平均收入為36萬8000元的家庭，搬至佛羅里達州邁阿密戴德縣(Miami-Dade County)。

在灣區範圍之內，搬到納帕縣(Napa County)的家庭平均收入為當地人口中最高的，266戶家庭平均收入為65萬8000元，比2020-2021年納帕縣報稅家庭平均收入14萬4000元高出許多倍。另外，約有3900戶舊金山移居者搬到馬連縣(Marin County)，這些家庭2020年收入約為39萬6000元。

收入最低的舊金山外移人口，移居目的地則大不相同。這些家庭更有可能留在加州，但搬到生活成本較低的縣。從舊金山搬到肯恩縣(Kern County)的66戶家庭，平均收入為5萬4000元。移居默賽德縣(Merced County)的43戶家庭，平均收入為6萬4000元。有更多移居人口搬到蘇拉諾縣(Solano County)，近563戶離開舊金山移居此地的家庭平均收入為8萬3000元。

2020-2021年留在舊金山的居民的家庭收入為19萬8000元。但是，離開舊金山的總人數，超過美國國稅局計算的新搬入居民人數，流失人口導致的損失總收入，高達數十億元。