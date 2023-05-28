企業型房東出手 租客憂租金上漲

加州限制房東每年提高租金的幅度：增加通貨膨脹率5%，或是最多10%。但倡議人士指出，大型公司可能將租金提高到此一限度，迫使現有租戶離開，然後可向新租戶收取更高租金。(Getty Images)

黑石集團(Blackstone)於2021年在聖地牙哥縣買下66棟大樓，成為當地最大房東，震驚立法人士、可負擔住房倡議者與租客，對可能面臨的租金 上漲，備感壓力。

兩年前，黑石集團以14.8億元自一家知名慈善基金會手中、買下聖地牙哥縣66棟租金相對較低的公寓大樓。今年，大樓5800戶住房租客表示，他們擔心租金上漲、維修與潛在的驅逐行動。

倡議人士與租戶團體發起組織性活動，警示隨著黑石集團影響力增長，數千戶過去原本可負擔住房，將變得越來越難以負擔。居民也抗議，加州大學 向黑石集團投資 45億元。租戶與聖地牙哥市議會主席共同舉行一場市政公聽會，遊說立法者加強對租戶的保護。

部分立法者也表達擔憂。州參議會議長、民主黨籍艾特金斯(Pro Tem Toni Atkins)表示，一家公司控制如此多的可負擔住房單位，將引起「大規模憂慮」(major concern)。與一般夫妻共有房產不同，可嘗試在現今經濟情況維持財務平衡；黑石集團是一家大公司，不應在加州工人階級背景租金的基礎上進行其投資組合。

全球最大的商業地產所有者黑石集團聲明表示，其購進的公寓租金，低於聖地牙哥租房市場80%競爭對手，並且大部分公寓租金對中等收入者來說，可以負擔。他們是美國所有大房東之中擁有最優惠居民政策的公司之一，包括在疫情兩年多時間內，沒有進行一次不付款驅逐，依照加州租金穩定法規營運，並投資1億元協助聖地牙哥社區更加宜居。

但是，聲明並未說明，租金是否會上漲。黑石集團聲明指出，不能將聖地牙哥社區租金上漲歸咎於它，公司沒有推動調漲租金，住房短缺正在促使租金漲價，集團擁有美國不到1%租房，幾乎沒有能力影響租金市場。

由於加州限制房東每年可為目前租客提高租金的幅度：增加通貨膨脹率5%、或是最多10%。住房倡議人士指出，黑石集團等大型公司可能將租金提高到此一限度，迫使現有租戶離開，然後可向新租戶收取更高租金。

然而，由於住房成本已經很高，租戶表示，若他們無法負擔黑石集團管理公寓的租金，將無處可去。2022年，全國人口最多的加州，包括了整個國家30%無家可歸人口，許多人住在城市街道的營地。還有許多人承擔失去住房的風險。

倡議人士遊說立法者，今年加強對租戶的保護，措施提議將加州租金漲幅上限，自10%降低至5%，並修改州法，將住房納入居民權利。

此外，黑石信託基金也引起抗議者的注意，加大1月向其投資45億元，此前許多富裕投資人已開始撤資。住房倡議人士與部分加州工會認為，加大投資助長住房負擔能力危機，聖地牙哥工會呼籲大學撤資。不過，加大投資部門表示，投資年回報率11%基金的決定，符合加大養老金投資最大利益，也是資本面向的決定。