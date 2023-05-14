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金山前聯合銀行大樓 傳降價75%賣開發商SKS

編譯吳日君／灣區綜合報導
房地產資深經紀人認為，在市中心推動住房改建的實現可能性小，相較之下，翻新大樓以供繼續辦公使用、較具經濟效益。但是，唯一賭注是必須相信市場正在復甦。(Getty Images)
房地產資深經紀人認為，在市中心推動住房改建的實現可能性小，相較之下，翻新大樓以供繼續辦公使用、較具經濟效益。但是，唯一賭注是必須相信市場正在復甦。(Getty Images)

位在舊金山金融區California Street上的前聯合銀行大樓，現在可能已有一個買家。但對於那些正在尋找更多住房、以解決市中心蕭條挑戰的各界人士來說，可能並非合適的買家。

地址在350 California Street、待售的商業辦公大樓，據稱即將以每平方英尺不到225元的低價、賣給總部位在舊金山的辦公樓宇開發商「SKS Real Estate Partners」，比該物業於2020年報價低了約75%。

這項消息最早由「舊金山商業時報」(San Francisco Business Times)披露，引起廣大關注，因為可能將建立一個金融區空置辦公室、在疫情後的城市樓宇價值對比。

同時，這筆待定交易也可能讓那些期望房地產開發商、透過將這棟佔地30萬平方英尺建築改造成公寓，為金融區注入新活力者，感到失望。「SKS」一直是舊金山最成功的辦公室開發商之一，專精重新定位為充分利用的物業。針對消息披露，「SKS」並未發表評論。

熟悉此交易的房地產消息人士透露，前聯合銀行大樓物業約有30份報價，但許多報價遠低於最終價格，並且僅有四至五份來自經過驗證的投資人、顯示有能力完成交易。沒有一個真正有心出價者，是來自房地產商開商。

商業倡議組織「灣區委員會」(Bay Area Council)資深副總裁瑞根(Matt Regan)表示，住宅會是350 California Street大樓的「最高且最佳用途」(the highest and best use)。確保舊金山城市的生存、無須倚賴每日25萬名通勤者，最好方式就是讓居民住在市中心，「因為可能再也回不去疫情前的辦公室使用率盛況。」

住房開發集團「 Emerald Fund」曾認真研究過這個物業，但最後決定不投標，該公司曾於十年前將100 Van Ness一棟辦公室改造成公寓。總裁巴柏森(Marc Babsin)表示，350 California Street大樓擁有良好公寓結構，以低於每平方英尺225元底價、轉換成公寓是可行的，但前提是舊金山市府必須削減費用並取消轉換的包容性可負擔住房(inclusionary housing)要求。市府官員正研議將要求自23%包容性住房減少為12-15%的立法。

此外，舊金山金融區塔樓「Main and Main」提出每平方英尺225元價格的售價，也在舊金山房地產界引起注意。對於一棟近30%辦公空置率的物業來說，仍代表著6500萬元的投資。「Cushman & Wakefield」資深研究主任賽蒙斯(Robert Sammons)表示，若交易完成，就提供了一個價格點，讓大家在多年來未知市中心房地產價值之後，更清楚底線在何處以及未來方向。

「Colliers International」資深經紀人克羅斯利表示，推動住房改建的實現可能性小，相較之下，翻新大樓以供繼續辦公使用、較具經濟效益。但是，唯一賭注是必須相信市場正在復甦。

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