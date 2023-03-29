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金山空置辦公空間 可建1.1萬新住房單位

編譯組／舊金山28日電
研究報告指出，舊金山空置辦公空間可建1萬1000個新住房單位，但需市府政策配合。（Getty Images）
研究報告指出，舊金山空置辦公空間可建1萬1000個新住房單位，但需市府政策配合。（Getty Images）

政策研究團體SPUR和城市土地研究院（Urban Land Institute）舊金山分部的一份報告指出，舊金山舊辦公大樓內部可以改建出1萬1000個以上的新住房單位，但前提是市府必須降低收費和可負擔住房要求。

在舊金山市府與商業團體努力制定具體住房政策、為高層建築找新出路之際，SPUR和城市土地研究院於28日發表了這份研究報告的摘要，完整內容將於今年春季稍晚公布。

SPUR舊金山辦公室負責人史利瓦斯塔瓦（Sujata Srivastava）說：「我們希望盡早提出政策，因為大家都知道，舊金山市中心正處於困境之中。」

根據報告摘要，舊金山最有希望改為住房的是面積不超過2萬平方呎的高層建築，約略是市場街One Market Plaza大樓的大小。這些大樓要有足夠的電梯，電梯離外窗不能太遠，還應該有不同的景觀。

在這些標準下，如果將舊金山東北部40%的空置辦公大樓改為住房，將可創造出1萬1200個新住房單位。這項研究假設每個公寓單位的平均面積為650平方呎。

鑑於舊金山疫情期間租金下跌、建築成本上漲，加上許多開發費用都是全國最高的，這些都讓震驚的開發商望而卻步。

新計畫提系列建議

為了解決這個問題，新計畫提出了一系列建議，包括：

一、根據舊金山的規定，市中心每個新住房單位必須提供75平方呎的戶外空間，但這項規定有相關收費，報告建議民選官員可以取消或減少這些收費。報告指出，這項規定並不合理，因為現有的大樓已經位於高密度的都市環境之中。

二、取消新租賃住房必須預留21.5%給低收入民眾的規定。原因之一是，自1980年以來，辦公大樓就已經被要求支付相關費用協助興建可負擔住房。

三、放寬改建辦公大樓的執照核發程序，例如，免除這些計畫的環境評估。報告表示，這項建議是合理的，因為此類計畫涉及的是既有建築，不需要新建交通、基礎設施或其他公共設施。

事實上，有些改變已經在進行中。例如，市長布里德（London Breed）與市議會議長佩斯金（Aaron Peskin）27日宣布，他們已制定了一個分區更新提案，可放寬對所有多戶住宅計畫的要求，還允許在聯合廣場的零售大樓一樓以上的樓層興建住房。

城市土地研究院舊金山分部部長艾利克‧陶（Eric Tao，音譯）認為，小改變累積起來可以有大影響。他說：「我們需要落實這些改變，才能獲得進展。」

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