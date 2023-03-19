馬連縣「橡樹山」可負擔住房 半數留教職員

馬連縣50年來最大可負擔住房計畫「橡樹山公寓項目」向前推進，將舉辦公聽會聽取各方意見。(圖取自馬連縣府官網)

馬連縣居民將聽取縣內50年來最大可負擔住房計畫內容，在公開聽證會上，州府官員、開發商與居民將討論這項100%可負擔住房計畫「橡樹山公寓項目」(Oak Hill Apartment project)，內部將擁有多達250間住房單位，其中一半以上預留給馬林縣教育工作者與學校教職員工。

由於可負擔住房計畫位在州府擁有土地上，因此不受馬連縣官員核准限制。馬連縣官員長久以來推遲或阻擋大型開發項目，儘管項目是由州府官員與縣府官員共同設立。目前，全加州 各縣都面臨來自紐森政府越來越多壓力，要求他們落實可負擔住房目標，否則可能失去地方規劃控制權與州府可負擔住房補助經費。

馬連縣也面臨學校系統教職員空缺問題。在11月一次社區會議上，馬連縣學區 總監卡洛爾(John Carroll)表示，2022-2023學年度開學初期，有近400個教師與教職員職缺，直至11月才降至339個。他指出，現有與潛在員工面臨主要問題是該地區的生活成本。前學區總監柏克(Mary Jane Burke)補充說，根據調查，馬連縣最大學區諾瓦托聯合學區(Novato Unified)有63%員工表示，生活成本是他們無法留在學區的原因之一。

可負擔住房項目將開發佔地8.3英畝中的6.7英畝，兩棟建築物高度從30-60英尺不等。其中一棟建築物將提供當地學區的中低收入 教師與教職員135個住房單位；另一棟大樓將為極低收入與低收入居民提供115個住房單位。其收入佔馬連縣收入中位數的30-60%或四口之家年薪5萬5920至11萬1840元之間。住房單位將透過抽籤方式分配。

項目將設有3萬5000平方英尺的景觀開放空間、3萬5000平方英尺的戶外設施空間，包括遊戲場、設有圍籬的狗活動場地、社區平台，以及1500英尺長的行人道。大樓內部將設有健身中心、社區活動室與商務設施等。

在環境報告草案中，交通分析師確認，新住民帶來交通流量增加不會太大。估計每天將增加1360次車輛進出。會議可能將討論開發項目對縣市資源的壓力，報告預估，可負擔住房計畫的總電力需求將為每年130萬千瓦/小時，馬連縣目前電力需求為每年7.18億千瓦/小時。

開發商預計，建築許可申請過程將耗費6-9個月時間，施工最早將於今年底開始，需27個月才能完工。目標是於2025年底讓民眾搬進入住。