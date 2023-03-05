山景城准蓋房 接受建商補救申請

矽谷二市山景城與洛斯阿圖山麓，針對加州推動住房建設的議題，採取不同作法。(Getty Images)

洛斯阿圖山麓(Los Altos Hills)與山景城(Mountain View)相距僅4英里，代表矽谷 成為全球科技中心的兩個關鍵要素：山景城是Google總部所在；洛斯阿圖山麓是矽谷富裕高管住所、其中包括Google執行長皮查伊(Sundar Pichai)，當地房屋中位價為550萬元。但是，針對加州 推動城市建造更多住房建設的議題時，兩地採取了不同方式。

山景城本周成為灣區 首個開始處理所謂建造者補救申請(builder's remedy application)的城市，這項法令允許房屋開發商，在尚未獲得州府批准的八年住房開發計畫、其被稱為住房要素(housing elements)的城市，可繞過當地分區規定。灣區與加州大部分城市與縣，都尚未獲得加州住房與社區發展局批准。

於此同時，洛斯阿圖山麓拒絕處理三件建商的建商補救申請，理由是當地立法機關已批准其住房要素，正在等待州府住房與社區發展局批准。

山景城與洛斯阿圖山麓截然不同的處理方式，巧合地影響了同一個開發商萊恩巴格(Forrest Linebarger)，他多年來一直在這兩個居民不樂見建房的社區工作，「多年來故事都一樣。大壞人建商用貪財方式破壞城鎮。」

但是，萊恩巴格希望，建商補救申請最終可讓他建造房屋，因其可能會在一個持續致力應對全國最高成本與疫情期間人口流失的加州，開創一個新住房開發時代，部分原因是居民已在其他州尋找更便宜住房。

在山景城，萊恩巴格提議在294-296 Tyrella Ave.半英畝土地提供85個住房單位，地點鄰近市中心與加州火車站。在洛斯阿圖山麓，他則提議在10728與10758 Mora Drive相鄰地塊建造兩棟44個住房單位的公寓大樓。這兩個項目都包括20%可負擔用房，滿足允許他使用建商補救措施申請的要求。

不過，不確定性持續圍繞建商補救措施，因仍未經法律檢驗。目前僅有少數北加州城市，包括舊金山，擁有完全批准的住房要素。大多數仍在尋求批准過程當中。

萊恩巴格指出，他自2006年以來，一直嘗試開發項目，然而，洛斯阿圖山麓的政策是不希望在一英畝以下的土地，進行任何新建設。相較之下，山景城承認建商補救措施有效，期望住房要素修訂草案可於春季初始獲得批准。

他認為，洛斯阿圖山麓的新住房元要素草案內容不足，仰賴將多戶住房建在兩個地點：一處為山麓-迪安薩社區學院學區所有、一處則為St. Nicholas學校所有。但是，兩處皆表示，沒有興趣在他們的地產上建造房屋。