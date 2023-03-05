我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州雖大雨綿綿 「解除乾旱」尚早 民眾仍須節約用水

星宇航空擴點美西 洛杉磯-台北4月底開航

山景城准蓋房 接受建商補救申請

編譯組／灣區綜合電
矽谷二市山景城與洛斯阿圖山麓，針對加州推動住房建設的議題，採取不同作法。(Getty Images)
矽谷二市山景城與洛斯阿圖山麓，針對加州推動住房建設的議題，採取不同作法。(Getty Images)

洛斯阿圖山麓(Los Altos Hills)與山景城(Mountain View)相距僅4英里，代表矽谷成為全球科技中心的兩個關鍵要素：山景城是Google總部所在；洛斯阿圖山麓是矽谷富裕高管住所、其中包括Google執行長皮查伊(Sundar Pichai)，當地房屋中位價為550萬元。但是，針對加州推動城市建造更多住房建設的議題時，兩地採取了不同方式。

山景城本周成為灣區首個開始處理所謂建造者補救申請(builder's remedy application)的城市，這項法令允許房屋開發商，在尚未獲得州府批准的八年住房開發計畫、其被稱為住房要素(housing elements)的城市，可繞過當地分區規定。灣區與加州大部分城市與縣，都尚未獲得加州住房與社區發展局批准。

於此同時，洛斯阿圖山麓拒絕處理三件建商的建商補救申請，理由是當地立法機關已批准其住房要素，正在等待州府住房與社區發展局批准。

山景城與洛斯阿圖山麓截然不同的處理方式，巧合地影響了同一個開發商萊恩巴格(Forrest Linebarger)，他多年來一直在這兩個居民不樂見建房的社區工作，「多年來故事都一樣。大壞人建商用貪財方式破壞城鎮。」

但是，萊恩巴格希望，建商補救申請最終可讓他建造房屋，因其可能會在一個持續致力應對全國最高成本與疫情期間人口流失的加州，開創一個新住房開發時代，部分原因是居民已在其他州尋找更便宜住房。

在山景城，萊恩巴格提議在294-296 Tyrella Ave.半英畝土地提供85個住房單位，地點鄰近市中心與加州火車站。在洛斯阿圖山麓，他則提議在10728與10758 Mora Drive相鄰地塊建造兩棟44個住房單位的公寓大樓。這兩個項目都包括20%可負擔用房，滿足允許他使用建商補救措施申請的要求。

不過，不確定性持續圍繞建商補救措施，因仍未經法律檢驗。目前僅有少數北加州城市，包括舊金山，擁有完全批准的住房要素。大多數仍在尋求批准過程當中。

萊恩巴格指出，他自2006年以來，一直嘗試開發項目，然而，洛斯阿圖山麓的政策是不希望在一英畝以下的土地，進行任何新建設。相較之下，山景城承認建商補救措施有效，期望住房要素修訂草案可於春季初始獲得批准。

他認為，洛斯阿圖山麓的新住房元要素草案內容不足，仰賴將多戶住房建在兩個地點：一處為山麓-迪安薩社區學院學區所有、一處則為St. Nicholas學校所有。但是，兩處皆表示，沒有興趣在他們的地產上建造房屋。

加州 灣區 矽谷

上一則

疫情以來 舊金山市中心流失15萬上班族

下一則

舊金山買房 10年來最難負擔

延伸閱讀

聖縣野火季 除草計畫今起陸續生效

聖縣野火季 除草計畫今起陸續生效
梅鐸作證承認：福斯主播散播2020選舉陰謀論

梅鐸作證承認：福斯主播散播2020選舉陰謀論
冰風暴襲灣區 降雪量破12年紀錄

冰風暴襲灣區 降雪量破12年紀錄
分析：麥卡錫與共和黨極右派利益交換 為日後埋隱患

分析：麥卡錫與共和黨極右派利益交換 為日後埋隱患
中國若軍援俄國 恐改變俄烏戰局

中國若軍援俄國 恐改變俄烏戰局

熱門新聞

為了交地稅，還房貸，Judie和先生不得不分別做Doordash的工作，當司機送外賣。兩個人每周工作七天，每天10到15個小時。（記者劉先進／攝影）

北加租霸欠10.8萬 華女每天開車15小時送外賣還房貸

2023-02-27 22:22
由於阿縣暫停驅逐令，房東George Wu起訴租霸的案件，延遲18次開庭，他忍無可忍，決定絕食抗議。（記者劉先進 ／攝影）

租霸賴帳12萬 惡法保護 金山華人房東絕食抗議

2023-02-26 21:14
東灣44歲的亞裔Phil Norawong，在屋崙華埠Webster街頭被人開槍殺害。（記者劉先進／攝影）

「我要奪走你的東西」 15秒後金山44歲亞裔中彈亡

2023-03-02 15:45
Ashley Liu分享下班回家沿途的風景，很不捨得離開。（Ashley Liu供圖）

推特裁員將被迫回江蘇老家 華女難捨金山

2023-02-27 14:48
劫匪看準機會，等事主回到車中，將包包放在乘客座，還沒有啟動車子離開的時候，打破車窗搶走財物。（受訪者提供）

金山南灣庫市銀行停車場1周爆2起搶案 疑針對亞裔女

2023-02-26 00:13
精神疾病患者在街上拿著棍子揮舞，危害行人安全，警方接到報警後將其抓獲。（受訪者供圖）

加州華女坐車內 遭破窗打劫…老婦被搶 警車就在路邊

2023-03-03 14:12

超人氣

更多 >
華人個資驚現暗網 猛收垃圾短信電話…Weee！鐵粉氣炸

華人個資驚現暗網 猛收垃圾短信電話…Weee！鐵粉氣炸
滬女「準點下班」 上班3天就被炒…喊冤：來掙錢不是賣命

滬女「準點下班」 上班3天就被炒…喊冤：來掙錢不是賣命
亞裔家庭擁房率史上新高 白人、非裔落差10年最大

亞裔家庭擁房率史上新高 白人、非裔落差10年最大
拒絕搬遷與警對峙 養數十隻貓新州婦自焚身亡

拒絕搬遷與警對峙 養數十隻貓新州婦自焚身亡
蔡天鳳兒女獲悉媽媽遇害 真實反應令網友心痛

蔡天鳳兒女獲悉媽媽遇害 真實反應令網友心痛