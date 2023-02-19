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金山都會區房屋售價 十多年來首次低於要價

編譯組／灣區電
最新數據顯示，包括聖馬刁縣在內的舊金山都會區，12月平均上市售價百分比為99.2%，這是自2012年2月以來該指標首次跌破100%。(Getty Images)
最新數據顯示，包括聖馬刁縣在內的舊金山都會區，12月平均上市售價百分比為99.2%，這是自2012年2月以來該指標首次跌破100%。(Getty Images)

根據房地產上市網站「Redfin」，舊金山都會區平均房價售價，自2012年初以來，首次低於要價。此一關鍵基準是灣區房地產市場變化的的另一指標，灣區房市為全國冷卻程度最嚴重地區。最新數據顯示，包括聖馬刁縣在內的舊金山都會區，12月平均上市售價百分比為99.2%，這是自2012年2月以來該指標首次跌破100%。

上市售價比是以最終售價除以上市掛牌價格，以百分比顯示。若高於100%，意指房屋售價高於要價；低於100%，則指房屋售價低於標價。疫情期間，2021年1月上市售價比達到101.4%低點之後，2022年4月達到111.6%峰值，然後急遽下降至目前的99.2%低點。

Redfin首席經濟學家費爾韋瑟(Daryl Fairweather)表示，灣區是美國疫情前最熱門的房市，房價增長最快。隨著貸款利率在疫情期間跌至谷底，購房者趁機入市，引發購屋潮。但是，於此同時，許多灣區居民搬離，因遠距工作不再將他們束縛在昂貴城市裡。

自2022年9月以來利率上漲，目前30年期貸款利率超過6%，房屋需求已下降，因為許多買家無法同時負擔昂貴房屋的大筆頭期款與每月高額貸款。包括阿拉米達縣與康曲柯士達縣在內的屋崙都會區，自2012年4月房屋上市售價比跌破100%之後，12月降至99.7%。包括聖他克拉拉縣與聖貝尼托縣(San Benito)的聖荷西都會區，2019年初與年底、2012年2月都曾跌破100%。

自2012年初至今的大部分時間，全國平均房屋上市售價比一直低於100%，僅曾於2021年3月至2022年7月的疫情期間超過100%。此後則持續下降，12月降至98.1%。

根據「Zillow」數據，灣區引領近來全國房地產市場低迷，2022年6月至12月，灣區許多地方房價下跌，舊金山許多社區房價跌幅最大。專家指出，這是因為這座城市的房屋，從一開始就非常昂貴，隨著貸款利率提高，越來越多潛在買家因高價而退出市場。

不過，費爾韋瑟認為，灣區房屋上市售價比不會持續下降太多，並可能與全國其他地區更加一致。房市終會復甦，因為灣區仍是理想居住地。專家指出，房價下跌可能已接近底部，會趨於平緩，可能於夏天或明年恢復，賣家需重新調整價格與預期，降低掛牌上市價格，買房競標者將達到或略高於出價。

灣區 房價 貸款

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