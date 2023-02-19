最新民調：住房高成本 灣區人最關心議題

最新民調指出，住房成本對灣區居民造成的困擾，高於加州其他地區。(Getty Images)

灣區 一直致力於解決長期的住房短缺與百萬高價售屋問題，新調查指出，當地居民比其他大部分加州 人更關切住房高成本議題。「加州公共政策研究所」調查發現，80%灣區居民認為房屋可負擔能力是社區一大問題，74%受訪者認為，無家可歸是主要關注焦點。在全州範圍內，有70%受訪者認為，兩者皆為嚴重議題。

針對民調 結果，分析師勞爾(Rachel Lawler)表示，對於加州領導人來說，住房成本絕對是必須認真關切的重要議題，尤其考慮到加州過去幾年出現人口下降情況。根據人口普查數據，2021年包括東灣與半島在內的舊金山都會區、流失超過11萬6000名居民，占該地區人口總數2.5%，南灣也流失數萬名居民。

由來自灣區的州立法員，已分階段逐步實施一系列新法律與政策，目標是可更簡單地建造更多房屋，並打擊長期抵制增長住房的地方政府。柏克萊加大特納住房創新中心政策主任賈西亞(David Garcia)指出，現在有許多民調顯示，住房與無家可歸是全加州人關切的兩大問題，也受到許多立法人士關注。

根據「加州房地產經紀人協會」數據，灣區只有五分之一居民可輕鬆負擔得起當地典型房屋，12月獨棟住房中位價格已達108萬元。同時，根據「灣區平等圖集」(Bay Area Equity Atlas)研究人員分析，灣區有近四分之一租房者其收入50%用在住房。

全州範圍內，70%受訪者表示他們社區中的無家可歸者，比一年多，此比例高於2019年的58%。最新數據顯示，疫情期間，無家可歸者比例增加的縣，包括康曲柯士達(35%)、阿拉米達縣(22%)、聖馬刁縣(20%)、聖他克拉拉縣(3%)。

民調另一個令人擔憂的數字：60%加州居民與63%灣區居民，非常擔憂年輕家庭成員買不起當地房屋。但是，灣區是否應該經由建設新房、解決日益加深的危機？「灣區新聞集團」與「矽谷聯合發展協會」去年調查發現，民眾反對當地增加更多住房。問及是否支持建造大量新房，協助降低住房成本，有52%受訪表示同意、32%受訪者不同意，其餘表示不知道。

問及建造當地最需要的房屋種類，包括可負擔住房、無家可歸住房與交通通道周圍的高密度住房，反對意見增加。是否支持在他們居地附近建更多住房？反對則更強烈。

賈西亞認為，儘管州與地方官員加緊推行政策，期以創建更多住房與降低成本，但有時會面臨社區反對，因此仍僅能建造滿足一小部分需求的房屋。這一問題須進行更大改革，尤其在進入經濟低潮時期，可能會進一步阻礙加州住房建造進程。

民調也發現，經濟是加州居民最關切的議題，23%受訪者將此列為加州最大問題。其次是無家可歸 (20%)、環境(6%)。有三分之二受訪者表示，預測加州經濟將於2023年下滑，十分之三受訪者擔心，明年自己或家人會失去工作。