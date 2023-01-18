我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洗米華案 周焯華被控289宗罪 部分罪成判囚18年

華爾街高管：在家上班行不通 花旗CEO：偷懶者須回辦公室

矽谷辦公室上季空屋率升 租金持平

記者李榮／聖荷西報導
隨著景氣的回調，矽谷的辦公室租出市場也放緩。（記者李榮／攝影）
隨著景氣的回調，矽谷的辦公室租出市場也放緩。（記者李榮／攝影）

聯邦升息引發的經濟放緩，以及科技業率續展開瘦身裁員的大環境下，一份新出爐的報告指出，矽谷的辦公室市場在去年最後三個月出現空屋率上升、大宗租任交易消失，而租金則持平等現象。

商業房地產公司世邦魏理仕（CBRE）聖荷西辦事處發布了關於南灣辦公室市場的新報告，點出不少令人不安的結論。該報告的覆蓋期間為去年的10月到12月、也就是整個第四季。調查發現，在2022年底的三個月辦公室市場可以說「有個緩慢的結束」（had a slow finish to end 2022）。

報告中指出，在去年第四季中，矽谷辦公室的空屋率為14.1%，高於去年7月至9月，也就是第三季度的13.6%空屋率。而麻煩的是，現在產業界的裁員還在繼續，「經濟狀況影響了企業雇用員工的決定。」

報告表示，儘管存在經濟的不確定性，但口袋深的投資者還是購買了一些備受關注的辦公樓，特別是那些以大型科技公司為租客的辦公樓。例如，去年10 月，總部位於德國的聯合投資房地產有限公司（Union Investment Real Estate GmbH）和總部位於西雅圖的梅茨勒房地產顧問公司（Metzler Real Estate Advisors），就合作支付2億2200萬元，購買了一座大型桑尼維爾的辦公大樓。該辦公大樓出租給科技社交軟體巨頭LinkedIn。建築群的位址為桑尼維爾的684 W. Maude Ave.，以及686 W. Maude和480 N. Pastoria Ave。

世邦魏理仕的報告中說，去年第四時主要推動辦公室市場的是小型辦公室的租賃活動。整體辦公室出租的交易中，有63%都來自於面積在1萬平方呎以下的辦公室。其中在報告內更值得注意的是：該季度沒有一筆超過10萬平方呎的租賃交易。

進一步分析可以看出，聖克拉拉是第四季度最疲軟的南灣辦公室市場，空屋率為26.2%。根據商業地產經紀公司的調查，聖荷西市中心仍然被疫情的後續副作用所影響，出現較高的空屋率，約為為17.4%。擁有眾多科技公司的北聖荷西，去年第四季辦公室空屋率也有為16.4%。

第四季度空屋率為個位數的四個辦公室市場則是桑尼維爾，空屋率4.7%。南聖荷西表現也不錯，空屋率4.9%。庫比蒂諾空屋率為5.2%。密爾比達則為6.4%。

世邦魏理仕報告稱，第四季度辦公空間租金平均為每平方英尺每月5.65元，與第三季度持平。5.65美元的水平也與2022年第三季度相比沒有變化。

報告並指出，由於經濟前景依然不確定，許多公司預料會推遲房地產相關的決策。

房地產 聖荷西 租金

上一則

金山灣區僑教中心首辦Story Time 導覽台灣文化

下一則

調查：加州44%多元性別青少年 想過自殺

延伸閱讀

地產報告：去年第四季矽谷辦公室空屋率上升

地產報告：去年第四季矽谷辦公室空屋率上升
垃圾分類宣傳不足 聖荷西市府被告

垃圾分類宣傳不足 聖荷西市府被告
安置遊民目標 聖荷西超額 聖馬刁縣接近

安置遊民目標 聖荷西超額 聖馬刁縣接近
聖他克拉拉縣 去年2萬新公民宣誓

聖他克拉拉縣 去年2萬新公民宣誓
全美首例 加州聖荷西擁槍須買「意外險」

全美首例 加州聖荷西擁槍須買「意外險」

熱門新聞

老協珍立足台灣90年，努力將更多商品推廣至海外，佛跳牆2022年進軍美國好市多，業績爆10倍成長。（老協珍提供）

老協珍佛跳牆進軍美國好市多 業績爆10倍成長

2023-01-12 17:58
華裔西點軍校生Daniel Hong線上分享經驗。（翰林文教基金會提供）

她西點軍校畢業 再進哈佛醫學院 3華裔分享西點經驗

2023-01-15 16:21
缺水的加州該如何處理最近大量的降雨？科學家建議讓它氾濫。（美聯社）

加州暴雨成災 專家：讓它氾濫存地下

2023-01-11 02:18
安德森在會上分享13日上午的氣象衛星圖。（記者張曼琳／截屏）

加州未來6天暴雨 百萬沙袋防洪 學者籲注意山體滑坡

2023-01-13 23:23
研究顯示，單程搬出加州的卡車需求高。（記者李榮／攝影）

生活成本昂貴 不滿政治生態 遠離加州 越來越多人搬走

2023-01-16 15:27
32歲的柏莫達斯竟在山景城市中心將陌生女子帶走並性侵。（山景城警方提供）

北加山景城一男子市中心強押女子回公寓性侵

2023-01-12 19:00

超人氣

更多 >
氣炸鍋好用但非萬能 5種食物千萬別放進去

氣炸鍋好用但非萬能 5種食物千萬別放進去
吃火鍋前發張照片 救了一桌人…這種魚世界最毒 別吃別碰

吃火鍋前發張照片 救了一桌人…這種魚世界最毒 別吃別碰
神預言？20年前中國舊報紙記錄「2022年人口零增長」

神預言？20年前中國舊報紙記錄「2022年人口零增長」
輪到微軟了？盛傳周三大裁員 上萬人將丟飯碗

輪到微軟了？盛傳周三大裁員 上萬人將丟飯碗
影／穿紙尿褲小男孩揮槍扣板機 警方把他爸爸上銬抓走

影／穿紙尿褲小男孩揮槍扣板機 警方把他爸爸上銬抓走