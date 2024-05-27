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金山人語／好市多 並不適合每個人

金山人語

好市多超市因物美價廉是很多華人心中的寶藏量販店。不過好市多儘管有很多優點，但並不適合所有人。

眾所周知，好市多是量販式超市，所有的東西都分量超足，平均到單價，經濟實惠。不過這是優點也是缺點。對於單身人士，一提30卷的廁紙可能要用近一年，一箱垃圾袋有500個，可能要用兩年。生活用品還好，可以保存，但食物很難保存那麼久。對於單身人士，為了盡快消耗掉那些食物，每天只能吃同樣的東西，未免感到乏味。

好市多的商品以物美價廉著稱，其選品嚴格，頗受顧客信賴。但是談及價格，好市多的商品並不一定比一般超市便宜。例如當下櫻桃季，好市多上新了9.89元兩磅的加州櫻桃，平均近5元一磅。而中東超市Super King的櫻桃則只要0.99元一磅。雖然顧客對好市多的櫻桃評價很高，但與Super King的櫻桃價格差了約五倍，瞬間「不香」了。其他還有牛肉、雞肉類，其他超市的打折肉品，有時比好市多便宜。

好市多的商品雖有品質保證，但相比一般超市選擇較少。雖然這幾年為了迎合華人口味，上新了很多中式零食、食品，但種類多寡仍不能跟華人超市相比。例如習慣吃中國種類新鮮菜的民眾，每周不可免還要去一兩次華人超市。樂於嘗試多種風格商品的顧客，逛好市多久了恐怕會感覺乏味。

相比其他超市，好市多對於一些民眾的住所可能比較遠，或者不順路，不能經常去逛，便利程度不及家門口的超市。例如晚餐食譜中剛好缺兩顆番茄，不可能專門開半小時至好市多只為購買番茄。再比如好市多加油便宜的福利也不是每次都能享受，想像一下：今天下班很晚了，碰巧車子沒油，實在不想繞遠好市多排長隊加油，不如就在附近找一家加油站。

當然，量販式超市不能強求其具有所有超市的優點，好市多超市有眾多讓顧客保持多年會員的優點。例如慷慨的退貨政策；其廣泛且有價格優勢的商品種類等。對於好市多一年60元的普通會員價，可能幾次的購物就能把錢省出來。並且如果顧客對好市多的購物體驗不滿意，可以隨時取消當年的會員資格，獲得退款。

不過選擇超市就像選擇不同的生活方式。好市多儘管有很多優點，也不能滿足所有顧客。也許有人說，辦好市多會員卡不妨礙去其他超市購物，但對於很多生活忙碌的人，也許一周只有時間去一次超市。再譬如單身人士，一年去好市多的次數非常有限，或者他們喜歡在各種超市裡挖掘新鮮小眾商品，那麼好市多就不是他們的「菜」。每個人有不同的生活方式，選擇適合自己的才是最好的。

好市多 華人超市 加州

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