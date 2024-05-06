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金山人語／電車普及 充電設備卻還沒跟上

金山人語

矽谷是全球電動車起源地，也因減稅補助，矽谷幾乎家家戶戶有電動車，許多人為了省充電錢各種妙招，不少科技業公司提供免費充電服務，但每天也有限時，不少工程師為了充電只好天天進公司，而許多廣場、賣場提供的公共充電樁又常大排長龍，為了充電而吵架也時有所聞。

最近有一位華人媽媽在社群媒體上說自己在公共充電樁充電時，被丟髒話紙條。主因這位媽媽帶著小孩，等了一個小時左右才排到，車子充電的時段，這位媽媽帶著小孩離開，約一個小時後才回到充電站，結果車上被放寫了髒話的紙條。

網友對此反應不一。有人理解媽媽帶著小孩等太久，所以才離開車子，去附近逛逛。也有網友理解寫紙條的人，指責這位媽媽不該想著把電充滿，應該充到可以到家的電量，就讓給下一位充電。還有人說，明明特斯拉超充又快又好，也沒多貴，可是因這家充電站有免費服務，就吸引人大排長龍，浪費時間。

加州政府2020年發布政令，要求到2035年加州所有出售的新車都必須是電動車，階段性的目標是2026年實現35%的新車銷售是電車，2030年68%，到2035年100%。

電車市場競爭日益激烈，各大車廠的電車也紛祭出降價策略，若加上聯邦稅額抵減，以及利用減稅方案，消費者可將稅收抵免額度轉讓給汽車經銷商，直接折抵購車價格等優惠，因此擁有電車的家戶數也愈來愈多。

但隨之而來的充電等各種爭議與風險也因而層出不窮。有些人的車庫電力沒辦法供應電車的充電，也沒辦法改造車庫的充電設施，一定只能在外充電，造成許多不變。舊金山的維多利亞式房屋住戶因為車庫較短，電車停進去後沒辦法將車庫門關起，但停在外面，充電線又不夠長，導致行人經過人行道時容易被充電線絆倒，只好將車子直接停在人行道上，趕緊充電後再停回路旁，擋住了行人出入，引起鄰居抗議。

公共充電樁也是一個容易引發爭議的地方。許多車主排隊就只是為了趕緊充電後就要回家，但每個車主心態不同，也有人認為充電需要20分鐘至半小時，還可以順便逛個超市，因此把車放著就走，每個人對時間的掌握度不同，自然容易引起爭吵。

許多科技公司都提供免費充電，但為了公平，本來可以無限充電，也改為每天限時，大家輪流充。許多工程師都笑說，下樓挪車時就當作放鬆運動。

電車充電成了另一種煩惱，出遊時也要考慮充電樁的位置，過於偏僻的山區，可能也要規畫事先充電，否則怕在山區沒電可充，比起一般油車更多了一些麻煩。不過在油價高漲的時候，看看充電的費用，再回想起以前加油的費用，買電車仍是個不錯的交易。只是希望在電車普及的同時，公共設施、硬體設備能跟上電車增加的速度，就能讓更多人皆大歡喜了。

電動車 加州 矽谷

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