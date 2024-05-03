重新計票 是一堂選民教育課

國會議員選舉很多時候都是走過場，在任議員往往能輕鬆當選連任。今年加州 民眾有幸目睹兩場具有真正競爭性的國會議員選舉，分別是聯邦參議員 選舉和聯邦眾議院加州第16區眾議員 選舉。後者更是出現兩位候選人得票平局罕見特例，由此衍生出來的重新計票風波令人大開眼界。同時也是一次了解選舉民主程序的很好機會。

3月5日初選之後，第16區國會議員選舉結果出爐。前聖荷西市長李卡多得票第一。加州眾議員羅達倫和聖他克拉拉縣議員史密提恩得票完全相同，並列第二，三人都將進入11月的決選。對於羅達倫和史密提恩，這樣的結果都可以接受。

正當人們以為初選就這樣結束，有分析報導指出，三人參加決選，非李卡多樂見的局面。因為選票將更分散，對初選領先的李卡多不利，並推測李卡多有可能提出重新計票，以擠掉一個對手。重新計票最大受益者是李卡多。

果然在申請重新計票截止日前夕，有兩人提出申請重新計票。其中彭莊煒曾經擔任李卡多的政策顧問，另一人後來退出申請，彭莊煒則執意要求重計選票。

比較弔詭的是，彭莊煒聲稱自己是代表羅達倫要求重新計票。羅達倫陣營則堅決否認，並嚴詞譴責。羅達倫並質疑李卡多在其中的角色。對於羅達倫的表態，彭莊煒一直未正面回應，李卡多則更是擺出「事不關己」的姿態。

重新計票風波令彭莊煒一夜之間成為新聞人物，大家紛紛議論這位有著標準中文名字的申請人是何方人物。彭莊煒其實不是華人，他本名Jonathan Padilla, 與現任加州聯邦參議員帕迪亞(Alex Padilla)同姓。他曾在清華大學留學，「彭莊煒」可能就是他在那時候取的中文名。

第16區重新計票最終以羅達倫領先5票勝出，這次重新計票是一堂很好的選民教育課程，除了再次證明每一票都重要，還可以從中學到很多。

首先，它讓我們知道，重新計票是民主選舉程序的一部分，是公民監督權的具體表現。第二，不是只有參選人才能要求重新計票，而是任何人都有權要求重新計票，而且有權監督整個過程，彭莊煒就是以普通公民身分要求重新計票。第三，行使民主權利有代價，重新計票的費用要由申請人自掏腰包，而且不便宜。

像這一次，聖他克拉拉縣重新計票的費用是每天1萬2000元，聖馬刁縣的一次性收費是10萬8000元，這些都不是普通人能負擔得起。正因為如此，包括現任16區國會議員艾許等都要求重新計票費用來源透明化。

分析指出，造成重新計票進程緩慢原因，是加州允許選民以多種方式投票，增加了計票的難度。此外，加州選舉以縣為單位，而16選區跨越聖他克拉拉縣和聖馬刁縣，兩縣選務處各自獨立計票，也增加了複雜性。

應該說，彭莊煒提出重新計票的理由是成立的。從統計學上說，兩位候選人完全平局的機率非常小，極可能有些選票被漏計或誤計，這也是很多人共同想法。但是有人真正願意花鉅資去做這件事，必然有深層原因。