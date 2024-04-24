美國是言論自由國家。言論自由有沒有邊界，邊界在哪裡，已經有過很多討論。但是最近在各地發生的支持巴勒斯坦 人士占據公路、大橋等交通設施進行抗議，顯示這個已經「老生常談」的問題仍有進一步討論的必要。

4月15日是所謂支持巴勒斯坦行動日。這一天清晨，一些挺巴人士走上著名的舊金山金門大橋 和屋崙附近的880高速公路示威，要求美國停止援助以色列。他們的抗議行動造成金門大橋完全中斷，交通嚴重堵塞。無數駕車人被堵在車隊長龍裡，無法上班、上學或者回家。直到當天中午交通才恢復。

電視台對這場抗議活動現場直播。其中令人印象最深的有兩句話：其一是記者告訴一位抗議人士，被他們擋住的駕車人裡有健康照護者，正要趕去照護病患，並問他們有沒有意識到自己的行為令病患得不到應有照顧而於危險之中？

那位抗議人士的回答是「加薩人民也沒有醫療照護」。這樣「理直氣壯」的回答，背後的潛台詞無非就是：「我們的人正在遭難，所以你們也別想好過。我們要你們遭受同樣的磨難」。

事實上抗議者也毫不諱言，他們目的就是要造成最大的不便，就是要最大程度地損害經濟。他們還說，越南戰爭時期反戰人士就有先例，並成功迫使美國政府改變政策。

中國有句古話「己所不欲，勿施於人」，但是這些抗議人士的做法正好相反。為了「正義」，他們可以沒有底線，不惜損害不相關的旁人，毫無顧忌地侵犯他人的行動自由。

另一句話是當交通終於恢復時，記者隨機問一位駕車人的感受。這位司機答說：「現在我要去我該去的地方。」

相信這句話代表了許多駕車人的心聲。金門大橋是著名景點，但他們並不是來觀光的。他們都是你我一樣的普通人。當天對他們來說只是尋常的一天，像平時一樣要開車趕去工作、送小孩上學，或者去照護病患。但是因為抗議者的極端自私行徑，他們無法去到自己該去的地方，做自己該做的事。

抗議者可以行使言論自由權。但作家雨果說過，一個人的自由邊界是另一個人的自由。

加州的駕車人很克制，雖然他們的自由遭到侵犯，整個過程中都沒有與抗議者發生衝突。他們或許也支持巴勒斯坦，但是未必支持抗議者的方式。

事件發生後，網路評論一邊倒譴責抗議者。州長紐森也發聲，指出造成交通堵塞的肇事者必須對自己的行為負責。接下來就看司法機構的行動了。舊金山地檢長謝安宜表示，抗議者將面臨指控，但她需要更多訊息。

謝安宜自上任以來，一直以鐵腕打擊犯罪形象而聞名。她能否處理好這宗案件，給公眾一個交代，令人關注。