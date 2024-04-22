氣候變化引爆加州保險危機

如果您最近收到房屋或汽車保險 帳單，發現保費比之前大幅上漲；或者您想換房屋保險公司，卻發現難如登天，您並不孤單。這是許多加州 保險公司客戶最近共同的經歷。

相信大多數人都聽說過氣候變化，但是往往容易覺得那是很遙遠的事，是科學家的研究課題，或者是政客商家的噱頭。但是民眾有沒有想到過，保險費上漲，以及保險愈來愈難買，可能也是氣候變化影響的結果?

加州保險市場正處於前所未有的危機。近來保險公司紛紛退出加州。去年年中加州最大的產物保險公司State Farm與Allstate停止在加州的新房產物保單之後，State Farm公司日前又宣布，考慮到火災風險，計畫不再續簽加州約三萬分個人產物保險保單和約4萬2000分商業公寓保單。

現在保險公司一個接一個地打退堂鼓，原因很簡單。他們很大程度是被加州山火 、洪水等自然災害嚇怕了。受氣候變化影響，過去幾年，加州發生多次嚴重山火。每一次都燒毀民宅無數，造成嚴重財產損失。

例如加州2018年11月「坎普山火」 (Camp Fire) 爆發。天堂鎮 (Paradise)慘遭山火吞噬，2萬6423名鎮民攜老扶幼，匆忙逃出浩劫。大火共奪走天堂鎮85名居民性命，摧毀鎮內1萬1000棟房屋，同時焚燒鎮內15萬3336畝土地。成為加州史上最具摧毀性的一場山火。

保險公司稱，在2016至2019年度的加州山火頻發的過程中承受了很大的損失，要求調漲保費的請求未能得到加州保險廳的批准，因而只能決定離開加州。

保險是一種特殊的商品。無論房子還是車子，人人都願意自己有保險。但是除非存心騙保，沒有人希望買來的保險真的排上用場。保險公司的賺錢之道，也是看準了意外風險災害總是小概率事件，需要做出賠償的總是少數。

由於保險的特殊性，加州政府部門內有一個保險廳，專門負責管理保險市場。這也是其他商品所沒有的。普通消費者在保險公司面前屬於弱勢。保險廳的一項主要任務就是規範保險公司，保護消費者，防止保險詐欺行為。但是對於保險公司大量退出加州，保險廳能做的恐怕也很有限。

消費者對保險公司怨聲載道，甚至要求政府干預，完全可以理解。但是也不應忘記，保險公司是營利性質，不是公益組織。他們賣保險首先是為了要賺錢。然而加州山火頻發，索賠數量超出保險公司能承受限度。保單賣出愈多賠得愈多，保險公司賺錢模式被打破，無利可圖，自然不願再做下去。

經過一百多年的發展，加州保險市場應該已經很成熟，但還是敵不過氣候變化。保險公司退出加州，對業者和消費者是雙輸。加州保險市場亂象是一種警示。它告訴我們，氣候變化真實存在，而且會影響到我們每一個人的日常生活。從現在做起保護環境減少碳排放，也許還不晚。