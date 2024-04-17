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AI不應是誤導犯法的奇技

金山人語

近幾年突飛猛進的AI（人工智能）技術，讓人們驚嘆其強大的同時，還擔憂AI對人類的不利影響。實際上AI的副作用已經顯現，近幾個月連續在加州校園發生學生利用AI換臉技術，散播同學裸照風波，值得引起校方和家長的警惕：AI的不利影響已在學生中顯現。

近幾個月，南加州的不同高中和學區，連續發生了多起散播AI合成的學生裸照。包括最近在洛杉磯聯合學區Fairfax高中的學生裸照事件，以及在此前一周發生在拉古那灘高中的AI生成學生裸照事件。今年1月，比佛利山五名八年級學生因使用AI合成同學裸照，並將照片散布而遭開除。在此事件中，共有16名學生受害。

在如今的數字信息時代，青春期的孩子愈來愈早接觸電子產品和新興科技。初高中的孩子甚至比成人更易掌握最新科技。根據皮尤研究中心，如今美國13至17歲的青少年中，有95%有智能手機。而目前AI技術的發展十分普遍，足以滲透到手機App中，這些孩子輕易就可使用AI技術進行創造。

AI技術的發展速度很快，但是對其相應的技術制約和法律規範卻還未跟上腳步。AI技術，可以被用做探究知識，啟發靈感，也可以被用作於生成黃色圖片或招搖撞騙。如何在青少年中限制其使用AI的範圍，是一個值得討論的議題。此外，最近發生在學校的散布裸照事件，應當依據什麼法律處理，也讓人頭疼。如今加州法律對散布未成年照片和色情片均有詳細懲治標準，但必須去細究現行法條是否適用於AI生成的假照片。

AI對校園的不利影響，又何止停留在散布假的裸照方面。學生利用AI代替寫作業、作弊的情況也不少見。可怕的是，根據一位南加州高中文學老師，若學生用AI寫作文，老師一般情況下根本看不出來。除非學生的寫作水平有限或有鮮明的寫作風格，這種情況下用AI寫作文，其寫作風格會有明顯變化，這樣才可以察覺。

各個學區顯然也注意到AI在教學和生活中帶給學生強大又深遠的影響，不少學區都開設了科技使用道德觀等課程，教導他們在數位化的世界裡，也要遵循正確的道德和價值觀。另一方面，科技不是洪水猛獸，我們不能也不可能阻止其進入校園。這種情況下，不如馴服它，將科技融入課堂，引導學生正確使用科技，減少科技帶來的不利影響。

AI 加州 學區

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