我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

盜汗、失眠誤以為停經 40歲女發現得了淋巴癌

3人受困無人荒島 棕櫚葉拼「HELP」被美軍機救上

偷渡「留」美易 簽證「進」來難

金山人語

台灣金曲樂團「漂流出口」主唱Putad Pihay近日應邀飛來美國參加「小島大歌」巡演，但因未申請工作簽證，被美國海關視為罪犯，監禁17小時後遣返台灣。而同樣存在入境合法性問題的走線人，卻在被捕登記後，可以在美國土地上「自由」行走，美國邊境政策合理性，引人質疑。

中國外交部1月29日曾發公告，近幾個月來，每月均有數十名包括留學生在內的中方赴美人員，被美方帶往「小黑屋」進行「無端粗暴盤問」甚至強制遣返。部分學生簽證遭註銷，並被告知五年內不得入境美國。

對持合法簽證入境者，美國海關施行更嚴格審核，近期仍在持續。翻看「一畝三分」、臉書及小紅書等社群平台，不乏華人分享近期在美國過海關時，遭到措辭嚴厲的問詢，甚至請進「小黑屋」的經歷。其中在樂壇頗有成績與名氣的Putad Pihay臉書PO文，最引人關注。

Putad Pihay在臉書表示，她被美國海關懷疑持旅遊簽證打工後，被帶往俗稱小黑屋的地方，接受FBI級偵訊，並遣返回台灣。形容17小時的監禁，Putad Pihay直言，執法人員視她為罪犯，是「一輩子都沒有經歷過的痛苦經歷」。

誠然，Putad Pihay以旅遊為名，實則入境打工，的確違反旅遊簽證規定，被遣返不冤枉。不過與數以百萬計長期滯留美國的走線人相比，Putad Pihay沒法踏足美國土地，很快即遭遣返的遭遇，看起來很不公平。

從美墨邊境翻山越嶺，進入美國的走線人，甚至都沒有通過合法途經取得赴美簽證。他們在邊境象徵性被逮捕後，很快就得到釋放，等待移民法庭過堂；而等待的時間，受政治庇護申請者數量龐大影響，往往會持續數年。在此期間，他們不僅可以在美國土地上自由行走，還可以申請工卡，合法工作。

造成該現象的原因，與國土安全部部長梅奧卡斯推出的「人道主義假釋計畫」(humanitarian parole)有關。該計畫初衷，是減輕邊境巡邏隊的工作壓力，但大規模逮捕後釋放，卻也縱容非法入境。眾院國土安全委員會主席格林(Mark Green)，就曾對梅奧卡斯的計畫，提出嚴厲批評，稱他欺騙了國會三年。

海關與邊境保護局（CBP）對百萬計無簽證闖關者「唯唯諾諾」，可歸因法律；但他們不思阻攔無證移民之道，卻屢對持合法簽證入境者「重拳出擊」，Putad Pihay還表示，有兩名中國大陸遊客，因近兩年赴美頻繁，也被請進小黑屋且同樣被視為罪犯。如此這般，就有CBP力氣用錯地方的嫌疑。畢竟相比能拿出財產證明，申請到合法赴美簽證的群體；置性命於不顧、沒有更多可失去的走線人，有更大概率成為社會不安定因素。

工作簽證 遣返 走線

上一則

金山警長稱「警局改革達成」 批評者不認同

下一則

金山清潔商業走廊 洗馬路除塗鴉 還市容乾淨

延伸閱讀

阻對台軍售 中宣布制裁2家美企：凍結財產、不准入境

阻對台軍售 中宣布制裁2家美企：凍結財產、不准入境
中國人自由進關島 32名國會議員批「簽證漏洞」

中國人自由進關島 32名國會議員批「簽證漏洞」
無國界記者抵香港聽審黎智英案 被拒入境

無國界記者抵香港聽審黎智英案 被拒入境
遭美國海關監禁17小時 金曲女星來工作卻謊稱旅遊

遭美國海關監禁17小時 金曲女星來工作卻謊稱旅遊
中指控美無端滋擾中國赴美人員 甚至帶入「小黑屋」盤查

中指控美無端滋擾中國赴美人員 甚至帶入「小黑屋」盤查

熱門新聞

一名男子在康曲柯士達縣對女友動粗，遭到另一名男子以鏟子重擊眼球掉出。此為示意圖。（取自Pexels）

加州男當街家暴女友 路人看不下去「鏟掉他眼珠」

2024-04-06 22:32
一名前蘋果工程師2018年駕駛特斯拉車輛時啟用「自動輔助駕駛」模式，結果發生自撞身亡意外。示意圖。（路透資料照）

前蘋果華人工程師啟動「半自駕」自撞亡 特斯拉與家屬和解

2024-04-08 20:10
半月灣山葵公司種植的山葵品質優秀，雖然要價不菲，卻獲得許多餐廳青睞。（取自臉書）

舊金山灣區只有他們種山葵 每磅賣140元 客戶是米其林餐廳

2024-04-06 23:40
櫃檯一側陳列著華人再熟悉不過的豬肉大包和韭菜盒子。（記者徐蓓蓓／攝影）

矽谷高檔麵包店 驚見華人這些美食

2024-04-09 02:13
數據顯示，近半加州高中畢業生沒有資格申請加州四年制公立大學，因為沒有選讀或通過「A到G必修課」。（取自Pexels）

加州公立大學申請 近半高中畢業生沒資格

2024-04-07 15:36
矽谷著名創投家、慈善家徐大麟博士日前因病在台北去世，享年81歲。（取自百人會網站committee100.org）

矽谷創投家徐大麟去世 享壽81歲

2024-04-07 15:55

超人氣

更多 >
高合電動車洩車主隱私？中女車內自慰 影片全網瘋傳

高合電動車洩車主隱私？中女車內自慰 影片全網瘋傳
90年代殺妻案轟動一時 前NFL明星球員辛普森癌逝

90年代殺妻案轟動一時 前NFL明星球員辛普森癌逝
年薪10萬以上 目前企業最需要的10個遠距工作

年薪10萬以上 目前企業最需要的10個遠距工作
韓裔名廚想為自家辣椒醬名字註冊專利 華裔商家鳴不平

韓裔名廚想為自家辣椒醬名字註冊專利 華裔商家鳴不平
亞當斯首度表態：支持立法打擊租霸 市議員籌備提案

亞當斯首度表態：支持立法打擊租霸 市議員籌備提案