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來美生子陷阱多 華女險遭熱心「孕友」騙財

眨眼次數減少或增加 可能與健康問題有關

股市帶動 矽谷房價飆漲20%

金山人語
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日前出爐的加州二月房市數據，讓許多房仲經紀都吃了一驚，雖然不少人早就預測今年春天房市將回暖，但沒想到漲幅居然如此高。整個北加灣區房價中位數月漲幅14.2%、年漲幅22.6%，而全加州年漲幅是9.7%，大洛杉磯地區則為11.3%。

 如果單看地區的話，位於矽谷正中心的聖他克拉拉縣年漲幅20.6%、東灣阿拉米達縣年漲幅22%，就連舊金山也有年漲幅8.5%，唯獨中半島的聖馬刁地區年減幅7.6%。房仲認為聖馬刁地區釋出量少，加上過去漲幅已高，因此現在這個時間點只是稍微回檔而已。

 通常春天都是房市旺季開始的前哨站，不僅許多賣方準備出售，也有許多買方到市場上探詢，尤其是有學齡兒的家庭，最希望就是在春天時買到屋、確認學區，讓孩子可以順利入學，也因此學區房在這個時間點更是飆漲到翻天，許多好學區房屋可能會收到好幾十份offer（標單），營造出更火熱的氣氛。

不過今年春天格外熱。矽谷房仲私下說，除了季節性旺季外，6月即將降息也是推動房市的主要原因，但還有一個外界人士可能摸不透、不清楚，但矽谷人都知道的原因—科技股大飆漲。科技股大飆漲，讓不少辛勤工作的科技業者，手上又多了不少資金，尤其去年底資本市場開始炒作的AI話題股，輝達和美超微股價都曾破千元，美超微更是從每股兩位數字，短短幾個月內飆漲到最高每股1100多元，漲幅50倍。

房仲私下說，許多以前的老客戶現在都想趕緊買第二屋、第三屋了，就是因為股票戶頭金額暴漲，讓他們忍不住趕緊再置產。尤其是矽谷幾個特定區域，像是美超微所在的北聖荷西貝律耶沙，輝達所在的聖他克拉拉市，以及鄰近的桑尼維爾等地，不僅距離這幾間大科技公司近，生活機能強、華人聚集，且房價也不像矽谷其他高價區如此高不可攀，更是這些「科技新貴」熱愛購買的區段。

 若覺得房仲所說不可盡信，跟身旁矽谷的朋友聊天也會得到相同的答案。過去幾年受到疫情影響而苦悶低迷的矽谷彷彿脫胎換骨，遇到股市的牛市，矽谷的錢有如淹腳目般，矽谷人們所聊的內容不啻是誰領了多少股票、誰拿了多少分紅，誰的公司又發表了什麼新產品，大家要一窩蜂一起買那家公司的股票，就是誰又買了第二屋、換屋了，或是家裡準備大翻修，裝潢得更漂亮點，買了新的家具家電。

 矽谷就像是美國經濟的縮影，景氣好的時候錦上添花，就連科技業的周邊產業也跟著熱鬧起來；但不好的時候就是雪上加霜，依賴科技業過活的其他產業，恐怕會面臨更慘的困境。這波AI科技熱究竟會吹到什麼程度，沒人知道，但在矽谷的人們都知道一點，有花堪折直須折，莫待無花空折枝。([email protected])

矽谷 學區 加州

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