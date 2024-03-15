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言論自由VS.以人為本

金山人語

總統拜登日前在國情咨文中，使用「非法移民(illegal immigrant)」形容殺害喬州女大學生的凶嫌，而非民主黨常用的「無證客(Undocumented)」。此舉招致大量左派人士批評，拜登事後道歉，稱「後悔使用不尊重字眼」。近年來，受左派「人權思潮」影響；部分不夠「人權」的英文詞彙，日常生活中均要避免；言論自由，似乎面臨「以人為本」的挑戰。

對許多人來說，「無證客」使用不合法手段進入美國，用「非法移民」形容他們，沒太大問題。紐約時報前公共事務編輯蘇利文(Margaret Sullivan)就曾說過，「非法移民」用詞準確，而且簡單明了；對讀者來說，比「無證客」更通俗易懂。

不過相同詞彙，在人權者口中，卻有不同解讀。他們認為，「非法」範疇很廣，小偷小摸是非法，殺人越貨也是非法，但兩者對社會危害程度，截然不同。用語意寬泛詞彙，形容數以千萬計的無證客，會導致社會對他們的誤解甚至是歧視。而且無證客中，也有持合法簽證進入美國，但逾期滯留者。倘若一概用「非法」形容，既不正確，也不公平。

其實近年來，英語詞彙使用中，需考量「人性化」的現象很多。例如描繪殘障者，相比「身分在先(Identity-first language)」，用「人在先(People-first language)」更「人性化」。例如相比「殘疾人(The Disabled)」，「身障人士(person with a disability)」的描述往往更好。因為從語境看，前者更容易標籤化。部分身障人士認為，他們只是被診斷出殘障，而不是殘障就是他這個人(He is diagnosed with disability,but that’s not who he is)。

適度的「人性化」語言，的確可以使社會更文明。例如沒人希望父母被稱為罪犯，並在此陰影下長大。因此出於子女角度考量，許多人權團體提倡使用「重返社會者(Returning citizens)」,而不是「前囚犯(ex-cons)」，來形容曾經違法的人。

但過度強調「人性化」，就需要考量是否真有必要。例如人權團體洛杉磯社區聯盟(LA Community Alliance)、布蘭切特之家(Blanchet house)等，正在鼓吹不要使用「無家可歸者(homeless)」，而改稱「無住房者(unhoused)」；因為「home」通常形容有「愛」的地方，而「house」主要指住所。居無定所，不代表沒人愛；用無「家」可歸者形容他們，不太恰當。

用詞精確很重要，但過於咬文嚼字，甚至用「錯」詞，就會招致口誅筆伐，就有矯枉過正，甚至是影響言論自由的嫌疑。

非法移民 無證客 拜登

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