賈斯康初選得票最多 決選恐有變

今年3月的初選結束，對於引人關注的洛杉磯 縣檢察長選舉結果，有些人認為在情理之中，而有些人則無法理解，在治安大環境惡化，選民兩度想罷免賈斯康，為何他還能獲得最高得票率？特別是對於關注社會安全的華人可能會有這樣的疑問。其實，這兩種觀念並不矛盾，從長遠來看，賈斯康未必能在11月普選中獲勝。

截至3月9日，洛杉磯縣選務處的數據顯示，尋求連任的洛縣 檢察長賈斯康得票率為23.97%，第二名為前聯邦檢察官Nathan Hochman，獲票16.64%，這兩人將在11月的普選中一決勝負。第三名為洛杉磯縣檢察官Johnathan Hatami，獲票13.26%，他是除了獲票最高的兩人外的10人中，唯一一個得票率超過10%的候選人。

賈斯康2020年開始擔任檢察長後，採取了一系列進步派改革措施，包括減少監禁的犯人，即所謂的對犯人採取更人性化的對待方式，以及取消現金保釋，對輕罪不起訴等。民眾普遍認為，這些措施是導致該地區犯罪增加的主要原因。賈斯康的對手Nathan Hochman則提倡嚴打犯罪，並承諾若當選，將取消賈斯康任期採取的犯罪從寬的政策。

在選舉之前，曾有多項調研顯示，超過50%的選民並不贊成賈斯康的進步派政策。那麼為何他還可以獲得最高投票率？這主要是其進步派的理念以及民主黨 的身分，獲得了洛縣各個民主黨團體的大力支持。賈斯康是競選連任，在其第一次選舉中的支持者還會繼續支持他。而本地最有影響力媒體之一的「洛杉磯時報」也為其背書。

其次，賈斯康獲得最高票數，還與今年洛縣檢察長候選人數多有關。其他11名候選人中，有不少都以抨擊賈斯康，恢復治罪從嚴為競選理念，但過多的候選人也分散了票數，導致沒有一個候選人得到高票。也正因此，賈斯康雖初選中得票第一，但在普選中票數只由兩人瓜分的情況下，賈斯康很大可能敗北。

不過，這其中包含一點不確定性。Nathan Hochman在2022年競選加州檢察長時，是以共和黨員身分進行的。雖然如今競選洛縣檢察長，他以無黨派自居，但其曾經的共和黨身分恐怕會使其獲得的選票數打折扣，畢竟洛杉磯縣是民主黨的票倉。Nathan Hochman在本次初選中，砸下超過280萬元進行宣傳，他的主要競選理念包括加重起訴罪犯，重建執法部門和地方檢察官辦公室的關係，恢復現金保釋以及對某些犯罪的死刑起訴等政策。他與賈斯康11月的對決，讓人拭目以待。