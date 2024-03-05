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金山人語／電話恐懼症不是病

金山人語

你有電話恐懼症嗎？當你的手機毫無徵兆地突然響起，是否令你心情緊張，急於想知道是誰打來卻又怕知道？一個必須要撥出去的電話是否令你心煩意亂，找藉口一拖再拖？通話時有沒有情緒低落心不在焉，通話結束後又如釋重負、一身輕鬆？如果這就是你，你並不孤單。你是為數眾多「電話恐懼症」族群的一員。

最近一項研究顯示，全美範圍內，約有17%成年人每周與家人、朋友或鄰居通電話次數少於一次。這些人被稱為電話恐懼症患者，其中又以年輕人居多。

這項研究還顯示，最不喜歡打電話的是西雅圖人。美國人口最多的15個城市，沒有一個城市的民眾迴避電話程度能與西雅圖相提並論。在西雅圖都會區約310萬名成年人當中，約有82萬6000人、占總成年人口26%，每周與家人、朋友或鄰居通電話次數少於一次。排名第二的是舊金山，全市成年人口20%占每周與家人、朋友或鄰居通電話次數少於一次。

美國西海岸南北兩大都市，西雅圖和舊金山為什麼會成為電話恐懼症人群最多的城市，專家暫時也沒有答案，有待進一步深入研究。

研究發現，電話恐懼症族群並不是不願意與別人接觸交流。他們只是不喜歡用電話，而更願意使用簡訊或即時通訊程式來與別人聊天。

從心理層面來說，電話恐懼症是社交焦慮症的一種類型。這種現象是現代社會所特有，與電話的本質可能有一定關繫。

從它被發明的那一天起，電話作為一種通訊工具，天然就具有侵略性。並不是所有的來電都受歡迎，也不是所有的時間地點都適合通電話。然而除非手機關機或拔掉有線電話插頭，你幾乎無法阻止電話鈴聲隨時響起。對一些人來說，接電話帶有強迫性，自然難免會影響心情。

另一方面，電話是即時語音通訊，很多事情如果在電話上談，必須馬上就要有結果，對別人的要求必須立即表態回應。對很多人來說都是一種壓力。而如果改在簡訊或即時通訊程式上談，就比較有緩衝餘地，壓力比較小一些。

年輕人不喜歡打電話，可能因為智慧手機伴隨他們長大，手機上有太多好玩的東西。對他們來說，要與別人聯絡有的是選擇，語音電話只是手機的一個不太重要的附帶功能。

此外，日益猖獗的電話詐騙對電話恐懼症也「功不可沒」。看到陌生來電號碼，很多人第一反應便是「是不是詐騙」，久而久之也可能對電話產生恐懼感。

如果你有重度電話恐懼症，也不用擔心。電話恐懼症不是病，不需要治療。現代人無論工作還是日常生活，都無法避免與電話打交道。無論主動還是被動，我們只需把通電話當成人生的一部分去接受，學會與電話共存，順其自然就好。

([email protected])

西雅圖 舊金山

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