金山人語／有線電話即將謝幕

「沃森先生，請到這裡來，我要見你。」1876年3月10日，發明家貝爾(Alexander Bell)撥通了世界上第一個電話，打給他的助手。這個只有一句話的簡短通話，標誌著人類從此進入電話時代，遠距離實時語音通訊成為現實。

電話堪稱科技史上最偉大發明之一。難以想像如果沒有電話，現代人的生活會是什麼樣子。然而最偉大的發明也可能有走入歷史的一天。對於電話的最初形式固網電話（landline）也就是有線電話，向它說再見為時不遠。

媒體報導，電信巨頭AT&T 提出終止提供加州 大部分地區有線電話服務的計畫，引發居民擔心與抗議。這家電信巨頭已經向加州公用事業委員會(CPUC)提出申請，要求撤銷住宅有線電話服務，理由是這項服務已經是 「不再需要的歷史古玩」。

AT&T全稱是美國電話電報公司。其名稱中的兩個「T」，一個代表電報(Telegram)，另一個代表電話(Telephone)。

電報在歷史上曾起過非常重要作用，但早在多年前就已經徹底消失了。現在有一個流行的手機即時通訊程式名稱就叫「Telegram」，可能就是對這項已經被取代技術的紀念。

繼電報之後，有線電話成為歷史，完全可以預期。縱觀科技史可以發現，當一項新技術能完全取代舊技術的作用，並且能做得更好的時候，舊技術就會被新技術取代。電報被淘汰，是因為電子郵件和各種即時通訊程式完全可以取代電報功能，並且可以做得更好。

有線電話也是這樣。自從智慧手機普及至人手一支，有線電話的使用率就急遽下降。很多家庭都已經完全取消固網電話服務，完全只用手機與他人通話。現代智慧手機功能不只是通電話，做為電話使用時，手機具有有線電話的一切功能。與有線電話相比，手機最大的優點就是不受物理位置限制，任何有信號的地方都可以通話。僅此一項，就足以令有線電話被手機取代。

AT&T決定取消有線電話服務，主要是因為有線電話的服務需求下降，其住宅客戶只有不到7%的家庭仍使用有線電話。他們表示，繼續提供「過時」的電話技術，消耗了他們原可用來擴展最先進寬頻網路的資源。

反對者認為，手機雖然很普及，但也總還是有一些人沒有手機。更重要的是，如果發生停電或重大自然災害，手機通訊很可能中斷。如果這時候民眾需要打電話求救，手機往往靠不住。相反，有線電話就比較不容易受影響，關鍵時刻可以發揮至關重要的作用。

這些理由都是成立的，但是恐怕不足以讓AT&T改變心意。AT&T畢竟是一家營利性公司，以追求利益最大化為目標，無可厚非。有線電話如果無利可圖，自然會成為被砍掉的對象。

加州法律要求，特定地區必須至少有一家電信公司負責提供電話服務給有需要的居民。在這種情況下，與其強迫AT&T繼續提供有線電話服務，或許可以考慮讓AT&T把所剩的有線電話業務切割出來，出售給政府或者其他願意接手的小電信服務商去運營。這樣，需要有線電話的家庭仍可使用這項服務，AT&T也可甩掉包袱，將資源投入研發更新通訊技術。