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洛城新語／灣區僑胞最熱鬧的一年

洛城新語

台灣總統大選三組候選人確定登記，之前吵得沸沸揚揚的「藍白合不合」終於告一段落，正式進入選戰。今年三組候選人，下半年陸續到美國參訪，特別的是，最後一站都選擇到舊金山灣區與僑胞面對面，顯示舊金山灣區矽谷在政經地位的重要性。

每隔四年，美國僑界跟著台灣總統大選熱鬧一次，今年不例外。8月副總統賴清德過境舊金山，宴請700多位僑胞，不少灣區主流政商界人士全都參加。賴清德在宴席中不斷提到矽谷與台灣的連結，他從矽谷的起源以及台灣第一批在矽谷的工程師故事開始說起，最後結尾引起在場一片掌聲。

賴清德說：「距離矽谷最近的地方，不是洛杉磯也不是西雅圖，是台灣科學園區，這代表著台灣的科技產業已經與全球供應鏈綁在一起，台灣扮演著更重要的角色。」這句話不僅讓老僑胞想起當年來矽谷打拚的努力，也讓新一代移民對台灣與矽谷的科技連結有更多憧憬。

台灣的政治人物來美國，也把台灣的政治文化帶了過來。僑胞在熱熱鬧鬧迎接賴清德的同時，對街也有不少統促會等人搖旗吶喊，拿著「小蜜蜂」大喊「台獨是一條死路」，成為明顯的對比。

有趣的是，這樣的場景只能在美國或台灣這樣自由民主的地方才能見到。有些中國籍或其他族裔民眾、媒體反而在自己國家從未看過這樣的場景，紛紛拍攝錄影紀錄精采的一面，更是台灣政治造勢活動衍生出來的獨有現象。

緊接著9月國民黨總統候選人侯友宜過境舊金山。侯友宜到舊金山作足了功課，舊金山之於國民黨有特殊的歷史意義，侯友宜去了聖瑪莉公園、洪門致公總堂，都是當年國民黨在舊金山留下來的歷史足跡。

侯友宜的到來，讓灣區藍營人士動了起來，高齡百歲的Crowne Plaza飯店老闆蔡實鼎坐著輪椅戴著氧氣罩，親自迎接侯友宜。知情人士說，蔡實鼎年歲已高，上次公開迎接來訪人士是2014年馬英九前總統過境。

民眾黨總統候選人柯文哲10月也接著造訪，但相較於賴清德、侯友宜兩方都有超過500位僑胞參與大場面的僑宴，柯文哲則以中小型餐敘、論壇以及拜訪的方式進行。

今年對北加僑胞來說是最熱鬧的一年，除了三組總統候選人都來過，11月還有亞太經合會（APEC）迎來了各國領袖。從8月起四個月馬不停蹄，灣區僑胞跟著趕場、湊熱鬧。就有僑胞說，這是他在矽谷灣區待了30多年來，最熱鬧的一年。

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