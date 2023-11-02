我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美中航班11月9日起每周增至70班 西岸成重點區域

MLB／遊騎兵5：0獵響尾蛇 奪隊史63年世界大賽首冠

金山人語／高物價華人感受最深

金山人語
金山人語
金山人語

許多來美不久的留學生，都羨慕能在華人區居住的人。這裡出門就有華人超市、中餐廳；只要願意，每天都能喝到奶茶。然而當這些留學生畢業後開始就地工作，長住到華人區可能才會驚覺，每月薪水捉襟見肘，相比其他地區，華人城市生活成本可不便宜。

先說說老少咸宜的奶茶，是很多人的心頭好。如今在這點一杯奶茶，價格很難低於5元。聖蓋博米其林奶茶店「喫茶三千」，其最受歡迎的飲料之一「國王珍奶」，這幾年連連漲價，如今一杯要7元以上。不過因其味道濃郁純正，每天還是有很多人排隊購買。

其次，華人平日最經常光顧的中資超市，已經被民眾抱怨「貴」很久了。超市中菜比肉貴的現象依舊存在。蔬菜區域，一眼望去，最常見的是3元多，4元多一磅的菜，比肉和雞蛋都貴，實在讓人下不了手，最後，只能選購一些1至2元的特價菜。

再說說華人區的房價。如今多數地區房價紛紛開始因為經濟情勢降低的時候，華人區的房價可謂「一枝獨秀」，一直堅挺。想要購買位置好、結構好的房子或學區房，甚至要加價購買。若買不起房子，在華人區想要住得好一點，一個套間月租多在千元以上。

有些來美多年、熟悉南加州的華人民眾，購物已開始移轉，不一定侷限在華人區。這些年，他們紛紛將眼光放在更便宜的周邊非華人區。他們也喜歡好市多，Trader Joe's等美國超市。隨著一些美國主流超市開始販售華人食品，愈來愈多的華人選擇來到物價更低的西裔聚集城市購物，這裡的蔬菜很新鮮，價格也更實惠。像社交媒體上，有網友總結出Trader Joe's版的剁椒辣醬，符合華人口味的小零食等，價格公道，品質高。

有些喜歡甜品的華人，實在無法承受美國主流甜品店和超市蛋糕的甜度，只能尋求華人開的蛋糕店。不過隨著這幾年物價上漲，華人蛋糕店一個6吋蛋糕多在30元以上，而且有時水平參差不齊。有華人就推薦古巴連鎖蛋糕店Porto's，與傳統美國蛋糕相比，這家店的蛋糕沒有那麼甜，多數蛋糕20元出頭，品質高，很受華人喜愛。

疫情之後通貨膨脹，雖物價漲的不只在華人區，但該區的中國食材、零食、飲料，這些若沒有更多外在競爭情況下，價格很難降下來。

居住在華人區的老人感受可能更深，他們當中很多不能開車，無法經常外出到其他地區且更便宜的超市，最常去的就是家門口的華資超市。也有華人實在吃不慣主流超市的菜仍回頭買，就算貴，也只能摸摸頭認了。

華人超市 房價 Trader Joe's

上一則

安樂居經理：家庭護理者應善用資源 減輕負擔

下一則

店主是猶太裔…米慎冰淇淋店遭破壞

延伸閱讀

白宮證實金山APEC安排拜習會 「會是具建設性會議」

白宮證實金山APEC安排拜習會 「會是具建設性會議」
取證困難 金山汽車盜竊1年逾萬件 只有45起被定罪

取證困難 金山汽車盜竊1年逾萬件 只有45起被定罪
大量商務需求 星宇航空12/16金山開航 直飛台北每周3班

大量商務需求 星宇航空12/16金山開航 直飛台北每周3班
市議員麥德誠：5年內補足金山警力

市議員麥德誠：5年內補足金山警力
金山台灣聯誼會 萬聖節化妝賽吹「芭比風」

金山台灣聯誼會 萬聖節化妝賽吹「芭比風」

熱門新聞

孩子偷摘果樹、家長袖手旁觀。（受訪者視頻截圖）

孩子偷摘果樹 華人家長袖手旁觀 社群引憤慨

2023-10-29 20:46
最新新冠疫苗接種率極低。（美聯社）

最新新冠疫苗接種率極低 專家指「糟糕透頂」

2023-10-29 19:29
南灣最大遊樂園Great America從9月底開始就陸續推出各種萬聖節活動，也有各種裝飾。（記者江碩涵／攝影）

矽谷科技大老家也跟著搞怪 成萬聖節景點

2023-10-27 22:52
邵旗謙表示，疫情爆發後，舊金山轉機到北京的往返票價一度需要3000元，如今，兩地直飛航班只需要1800元，華人回國可省1200元。（記者劉先進╱攝影）

舊金山直飛北京復航 機票跳水1200元

2023-11-01 20:18
張芳打造以「健康聯結」為主題的HE&C品牌，推廣茶文化，與水果口味結合，定製適合美國人口味的茶飲。（記者王子涵/攝影）

創業在美國／火鍋+楊枝甘露 華人張芳開餐廳征服美國胃

2023-10-29 02:19
發布會開頭，充滿萬聖節鬼魅氣氛的Apple環形大樓。（記者徐蓓蓓╱翻攝）

「快得嚇人」 Apple發布最新晶片 揭曉有史以來最強M3系列

2023-10-31 12:08

超人氣

更多 >
金芳失蹤案新進展 遺骸發現通知家人

金芳失蹤案新進展 遺骸發現通知家人
康乃爾大學21歲華裔生揚言傷害猶太人 被依刑事罪起訴

康乃爾大學21歲華裔生揚言傷害猶太人 被依刑事罪起訴
西雅圖26歲華女酒駕致男伴死亡 逃回中國怎麼抓？

西雅圖26歲華女酒駕致男伴死亡 逃回中國怎麼抓？
噪音爭執 紐約公寓住戶槍決鄰居 拒捕襲警被擊斃

噪音爭執 紐約公寓住戶槍決鄰居 拒捕襲警被擊斃
班機座位髒得不敢坐 該如何處理？

班機座位髒得不敢坐 該如何處理？