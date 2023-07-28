勞工薪酸vs.資方辛酸

罷工 不斷，加州勞工 有多「薪酸」？

加州勞工近期好「薪酸」，在工會領導下，大規模罷工事件不斷。而疫情三年以來，用人成本一漲再漲，資方其實也辛酸。是工會太過貪婪，還是工人真的活不下去，勞工統計局的數字，或可說明一些現象。

加州今夏的罷工事件，可謂是你方唱罷我登場。目前較為矚目的兩場罷工，分別由酒店工人與好萊塢編劇主導，前者參與者數千，後者達到驚人的十數萬。彭博新聞社(Bloomberg)用「雪崩式」來形容今夏工會活動的暴增，稱「正打算罷工的工會還有很多，參與人數可能為幾十年來所未見」。聖塔芭芭拉加大的勞工史學者利臣斯坦(Nelson Lichtenstein)就說，如今形勢發展下去，有可能演變成1970年代以來，規模最大的罷工時刻。

加州今夏之所以罷工事件不斷，歸根究柢就是勞工「薪酸」，資方也辛酸。以旅館工人罷工為例，工會認為，當下薪資條件，工人們很難養家。工會要求的漲薪幅度，不是讓旅館工人變富，只為滿足他們的基本生活需求。資方代表則認為，隨著疫情三年的連續漲薪，旅館工人平均工資已達到每小時25元，工會在此基礎上還要求40%的薪資增幅與28%的福利增幅，用人成本驟增，會讓資方的生意難以為繼。

勞工統計局數據顯示，2021年4月至今，加州的平均時薪上漲約8%。這個數字看似不錯，但在考量通貨膨脹率後，2023年4月加州的實質平均時薪（Real Average hourly earnings），比一年前減少1%。換句話說，漲薪幅度跑不贏通貨膨脹，加州勞工的薪資水準實際在下降。

倘若細分到縣，這種通膨削弱工資漲幅的情況，在加州的都會區更為嚴重。2022年第4季度，加州28個規模較大的縣中，有21個的實質周薪低於2021年同期。其中，舊金山縣降幅最大，達22.6%；南加華人居住相對較多的洛杉磯縣與橙縣，降幅分別是3.5%與4.5%。

好消息是，近期的通膨數據正在冷卻，未來工資被通膨稀釋的情況將得到緩解。壞消息是，聯準會7月27日沒有釋放短時間內降息的「鴿聲」，反倒表明有持續緊縮銀根的傾向，資方未來的日子，恐怕還是不好過。

一邊是工資被通膨吞噬的「薪酸」，另一邊是生意難做的辛酸；勞資雙方只有互相體諒，才能共度難關。加州勞工確實應該漲薪，但百分之幾的實質周薪下降，卻要百分之幾十的漲薪，這樣的幅度是否合理，就有待商榷。工會今夏罷工談條件，請務必謹慎，以免資方崩潰，兩敗俱傷。