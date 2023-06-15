華人超市競爭愈來愈激烈

曾幾何時，身在美國的華人，最親切的地方莫過於華人超市 了。在這裡可以買到大部分國人習慣吃的蔬菜、肉類、零食，滿足中國胃，這些超市多年來也因此積累了大量固定的華人群體。不過隨著越來越多的華資超市 進駐加州 ，超市間的競爭逐漸變大，而其他超市如越南超市、韓國超市、中東超市、印度超市的進駐，加上這些超市經常有更便宜的價格，也吸引了大批華人光顧，華資超市競爭愈來愈激烈。

華人超市對於每個初到美國的華人，有不可替代的地位。想到剛來美國留學，每周最幸福的時光就是與華人朋友一起拼車，來到聖蓋博谷的華人超市進行採購。在這裡幾乎可以買到所有在國內喜歡吃的食品。近幾年，南加州華資超市遍地開花，老牌超市如大華99，大中華超市增設多處分店，方便華人購物。

就連加拿大亞洲連鎖超市品牌大統華近日也宣布進軍美國市場，第一個分店將設在西雅圖。南加州分店不久將與民眾見面。

然而，華資超市逐漸擴大的同時， 面臨到的挑戰也愈來愈多，像是因為逛的人多，所以一舉一動都會被消費者放大檢視，曾經就有華人超市因為被環境衛生等問題被消費者抱怨，再加上消費者權益高漲，當下又是網路時代，一旦小問題沒處理好，很快就會在社群上引來批評，還會被病毒式傳播，不可不慎。

華資超市面臨的另外一個挑戰，就是與其他超市的價格戰。一些亞洲超市以及中東超市，甚至墨西哥超市中，近幾年為了滿足逐漸增多的華人居民，也開始賣一些中國醬料和食品。例如沃爾瑪超市可以買到韓國辛拉麵和越南米紙，好市多有賣鳳梨酥和豬肉鬆等中國零食。

因此華資超市的不可替代性逐漸降低。並且這些超市很多時候在價格上更便宜，東西也更新鮮。更有喜歡嚐鮮的華人用其他國家、文化的醬料、食品，也可以做出味道差不多的中國食品。對於消費者而言則是好事一件，競爭多選擇當然就多，成本也可望降低。

當然，要說華人喜歡的東西，如今還是華資超市中的最全。如果不想多跑幾個超市，只去一個就能搞定所有，首選華資超市。不過，面對更多超市出現帶來的競爭，華資超市更應該穩紮穩打，居安思危，追求精益求精，維持老客戶對他們的信任。面對出現的問題，也應該防微杜漸，聽取民眾的意見，因為「躺贏」的時代，可能已經過去。