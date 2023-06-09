應對毒品危機 得先邁出一小步

面對日益嚴峻的毒品 危機，北加州 的舊金山 終於採取了「嚴厲」措施，逮捕公開場合吸毒者。

這不是大規模行動，當局也未大事渲染。數周內逮捕16人，相較於街頭肆無忌憚的癮君子，只是邁出一小步，但，也是積極的一小步。之所以說「積極」，因為毒品問題的根本解決，最終須依靠法律的強制措施。

不過值得注意的是，在逮捕吸食者同時，舊金山仍在運作建立毒品安全中心，以減少吸食過量致死的人數。

疫情三年，舊金山每年650人因吸食過量死亡。2023年以來更趨惡化，頭三個月已200人死亡，目前每天至少兩人倒斃，比去年同期高41%。

州議會去年通過威善高提出的毒品安全注射中心法案，要求政府出資，在洛杉磯、舊金山等市建毒品中心，配備消毒和急救設備，以及解藥納洛酮，並由專業醫護駐站，指導癮君子安全注射，防止過量。但提案要使用納稅人金錢幫助吸毒，不符聯邦法律，遭紐森否決。

與法案運作同時，舊金山也展開試點操作，在田德隆和南市場區設立了注射站，但最後因提案未獲簽署，中心於去年底關閉。此次舊案重提，市府有意吸引私人投資，支撐注射站的建立和運作。

設立毒品中心的作法，一開始就招致批評。由政府出資興建，不合法規；安全中心也未必就安全。其他國家和城市的試驗，結果很矛盾，對於減少過量致死並無可靠的數據支持，換言之，沒有成功的先例。更重要者，人們擔心，毒品注射中心極可能誤導未成年人，以為使用毒品可以是安全的，甚至認為是受社會認可和政府保護的。

因此，就算有專業醫護指導的確能減少過量致死情況，但若中心的設立引更多人嘗試毒品，其結果適得其反。而且，舊金山短暫的試驗顯示，自願到中心求助者，少之又少。

不能奢望靠一兩項策略就可以化解目前的毒品危機，但任何治毒政策的制定，不應以幫助人們安全吸毒為導向，而應幫助人們如何遠離毒品為目標，不管通過硬性的法律懲戒，還是軟性的教育勸導。

逮捕公開場吸毒者，並不是簡單收押入監就完事了，後續治療或戒斷，以及生活安置，有很多事要做。但重要的是，先讓這些人離開街頭。

除對吸毒者採取強制措施，對販毒、製毒者更要施以嚴厲懲罰。管制吸毒只是末，斷絕毒品販運售賣才是本，對抗毒品危機不能捨本求末。

加州下年度預算，撥數千萬元用於生產和購買毒品解藥納洛酮，但真正有效的解毒藥不是納洛酮，而是嚴格而健全的法律，如此方能從製毒、販毒到吸毒，徹底切斷毒品「產業鏈」。