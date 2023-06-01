好萊塢的政治正確用錯地方

迪士尼電影 「小美人魚」近日在全球多個國家同時上映。這部童年經典動畫在上映之際又掀起一輪對人魚公主愛麗兒膚色問題的討論。這部真人版「小美人魚」電影中，顛覆了原版動畫中白色皮膚，紅色頭髮的人魚公主形象，轉而由黑人演員、歌手海莉貝莉出演，讓不少原著粉絲大跌眼鏡。

「小美人魚」是丹麥作家安徒生的童話作品。1989年當時的華特迪士尼將故事改編成動畫電影，大獲成功，其中紅髮雪白肌膚的人魚公主愛麗兒成為很多人心中的經典。如今迪士尼又將該故事拍成真人版電影，選用的卻是一位非裔 演員，這讓很多觀眾大受震驚的同時，表示無法接受內心經典形象被竄改。

其實這幾年好萊塢政治正確之風大起，迪士尼最近上映的另一部真人電影「彼得潘與溫迪」中的Tinkerbell也變成了由非裔演員Yara Shahidi飾演。而Tinkerbell金髮白皮膚綠裙子的小精靈形象，是多少人心中的經典。

可以理解如今的好萊塢影視圈，希望多啟用非裔演員，讓角色具有多樣性。不過對於人們心中的經典形象，大可不必這樣。為了政治正確，而去改變觀眾心中根深蒂固的影視形象，反而引起兩派觀眾的論戰，加深種族對立，得不償失。

當然，也有一部分民眾讚揚迪士尼用非裔演員飾演愛麗兒，認為是對過去白人至上主義的顛覆，過去童話故事中，大多是白人公主，例如白雪公主、睡美人、長髮公主等。有網友更發帖表示自己非裔孩子看到預告片中黑人愛麗兒的形象後，驚喜地落淚。

迪士尼的童話故事主角確實需要多元化。過去經典童話中的公主和王子，也大都是白人形象。不過提升多種族形象，不是一定要改變這些已成經典的形象，生硬地將故事主角換成其他族裔。取而代之的，應該是挖掘具有其他種族特色的故事和主人公形象。

例如，迪士尼電影「海洋奇緣」是以太平洋島民文化為背景的故事，主角Moana就是深膚色的亞太裔形象；催人淚下的動畫電影「尋夢環遊記」是以西裔文化為背景的故事；此外還有近幾年很火的電影「黑豹」，則是以非洲文化為背景的。

其實如今影視圈、媒體對種族平等非常敏感，甚至成了驚弓之鳥。在非裔弗洛伊德被警察暴力執法致死後，全國爆發大規模抗議活動，也連帶影視圈效應。

像HBO Max，就下架了以南北戰爭為背景的經典電影「亂世佳人」，稱該片涉嫌美化蓄奴制，強調黑人刻板印象。「老友記」製作人邊哭訴邊道歉該劇當時的主角沒有黑人。是否任何作品都應該扯上平權，是否都應該有非裔演員才稱為「正確」？如果每部作品都要有非裔演員，那是否也都應該有亞裔、西裔等其他族裔演員？