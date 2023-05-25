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華格林的槍聲

金山人語

本來應該是4月底平常一天，舊金山市場街上突然傳出一聲槍響，徹底改變了兩個男人的人生。24歲的布朗中槍倒在華格林（Walgreens）藥房門前，命喪黃泉。開槍的藥房警衛安東尼則被千夫所指。雖然舊金山地檢長謝安宜決定不起訴安東尼，而令後者暫免牢獄之災，但他的後半生很可能都籠罩在「草菅人命」陰影下。

這宗命案全部過程被華格林藥房的監控攝影機拍到，通過媒體報導廣為傳播。布朗疑似因在店內行竊，而與安東尼發生衝突。素不相識的兩人從口角、肢體打鬥升級到開槍殺人，都發生在短短數十秒之內。

華格林是大眾連鎖藥房，店內大多為常見非處方藥及日常生活用品，基本沒有貴重物品。另一方面，華格林命案是在舊金山及全美各地多次發生「零元購」的背景下發生。「零元購」猖獗，商家損失慘重，也迫使商家採取各種措施自保，包括聘請專業保安。像華格林藥房這種地方，以前很難看到有佩槍保安執勤。

「零元購」固然可惡，但總歸罪不至死。布朗只因偷竊幾袋糖果而送命，非常不值。這樣的悲劇也令很多人同情，並想要為布朗討還公道，要求嚴懲「兇手」安東尼。謝安宜不起訴安東尼的決定，無疑令這些人士非常憤怒。也同樣令謝安宜陷入輿論漩渦中。

謝安宜的前任，正是有名的進步派地檢長博徹思。他所推行的司法改革路線，經常對嫌犯免予起訴，或是重罪輕罪化。這樣的政策當然也令博徹思付出代價，去年6月被選民通過公投罷免。之後布里德市長任命謝安宜接任舊金山地檢長。謝安宜並在去年11月地檢長選舉中高票當選。

謝安宜上任後，一改博徹思的寬鬆政策，加強對犯罪的起訴，尤其重點打擊暴力犯罪和毒品犯罪。這些舉措為她贏得對犯罪強硬的名聲，收到不少好評。許多飽受犯罪傷害的民眾，都把謝安宜視為改善舊金山治安的希望。

但是這一次，謝安宜不起訴安東尼的決定，引發很大爭議。死者布朗的非裔變性人身分，在舊金山這樣一個進步派城市無疑更具敏感性，也令謝安宜受到社區、媒體、甚至部分市議員很大壓力。她與社區和媒體的蜜月期可能已經結束。

謝安宜做出這樣的決定，因為她認為在法庭上，檢方很難證明安東尼不是出於自衛而開槍射殺布朗。這個理由是否成立，各方有不同解讀。但是謝安宜堅持不受輿情左右，值得肯定。執法人員必須憑自己的專業判斷獨立做出決定，而不能受任何外界影響。這也是市長布里德和警察局長史考特都支持謝安宜的原因。

同樣面對爭議，海灣對面的阿拉米達縣地檢長官善貞說得更加直接：「選民選擇由我來擔任地檢長，而不是選擇持有某種觀點的其他人。他們無法勝任這份工作，而我能勝任」。

華格林槍擊案另一個值得檢討之處，是普通商家配備帶槍保安是否有必要，培訓是否做到位？像安東尼那樣在鬧市街頭開槍，實在非常魯莽。如果射偏，很可能殃及無辜路人。

舊金山 博徹思 暴力犯罪

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藥房保安擊斃小偷未起訴 加州檢察長要查：謝安宜是否濫權

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