金山人語

近期，南加聖蓋博谷地區出現一波搶房潮，3月中下旬一位華人 看中一套兩居室獨立屋，掛牌價不到72萬，不到四天房子下架，事後得知同樣被華人以90萬加價成交，加碼18萬買下。

儘管洛杉磯 縣待售房源比去年增加，但以3月為例，聖蓋博市待售屋只有18棟，年減14%；西柯汶那市年減16%；奇諾岡市則下降近五成，供應量顯示華人聚集城市房源非常短缺，百萬以下獨立屋加價10多萬成交案例比比皆是。

如果注意到最近美國經濟訊息再來看華人社區的房市，可能會有處在兩個不同世界的困惑。美國近期因科技業不景氣，部分區域性銀行資金斷鏈引爆危機，然後大型科技公司出現裁員潮，指標巨頭Meta、亞馬遜等都陸續宣布人力縮減計畫，新創聚集地矽谷不景氣連帶影響北加灣區經濟，閒置商辦比例快速上升，房價 也是有感下跌。

南加沒好到哪去，洛杉磯進出口指標長堤港，3月進出口貨櫃量年衰退30%，第一季合計衰退26%，主要是因為進口量衰退。物流業是大洛杉磯重要產業，要知道進口貿易量下滑，代表的是眾多美國零售商對需求前景看淡，採購因而降溫。

照理，多項指標帶給消費者或民眾的經濟預期是負面的，為何華人聚集的區域房市能反向火熱？有兩個可能的原因。

一是華人總認為有土斯有財，房子買比租好，曾聽過老僑分享，在美國有華人住的地方房價都不會差，因為華人喜歡房產，也不喜歡房價跌。

擁有一棟自己的房產，不但未來可留給子孫，需要時還可變現。早期來美打拚的老僑，靠的是刻苦、耐勞、勤儉的傳統華人特性，特別愛儲蓄。若這些移民在一、二十年前就買房，至今不動產增值幅度驚人，趕上了資產上升列車，手上若有了錢，自然會再想買一棟。

同樣的，也因為這些區域多數都是華人居住，假設沒有特別的資金需求，因為儲蓄多，不欠錢，釋出的機會相對也不高。地產經紀不諱言，因為物件疲乏，有意購屋的華人又多，只要物件不要太差，加價出手搶屋短期內還會持續。

另一個原因是華人抄底的投資個性。美國商務部的數據顯示，受到消費者支出出現疲弱影響，第1季經濟成長率減緩至1.1%，不少機構預測美國全年經濟溫和衰退可能性非常高，華人圈早已充滿著危機入市聲音。

今年初因升息影響，加州確實有近半年的房市交易量縮，傳統理論認為量先價行，成交量縮了，價格可能回跌，但反應在華人社區裡恐怕未必如此。

筆者月前和住在洛杉磯東區的華人朋友聊天，他就提及自己觀察到持續升息所帶來的實體經濟衝擊，有可能會讓房價走跌，因此正在等時機出手買房，只是如果多數人都這麼想，可能還沒等到房價真正開始跌，大家就蜂擁而上準備進場，這樣價格能否跌下來，想想就知道了。