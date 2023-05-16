我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新墨西哥州槍擊3死2警傷 18歲槍手被斃

侯友宜徵召穩了？挺郭台銘記者會、餐會突取消

捐助走線人 與政治無關

金山人語
金山人語
金山人語

近日，經過偷渡來美的「走線人」生活逐漸清晰，特別是很多華人通過走線來到洛杉磯，在華人聚集的城市開始新的人生。有一些對此特別感慨的本地華人，組織分發免費的食物和日常用品給他們，幫助他們度過最艱難的初始階段。不過，對偷渡客的樂善好施也引來華人社區間激烈的討論，有人認為是樂於助人的善舉，有人則認為是在助長偷渡風氣。

某社交平台上網名為「洛杉磯可樂」的餐館老闆，多次在蒙特利公園市的「丁胖子廣場」為走線來的華人派發免費盒飯。他說，有很多熱心民眾也買了水果和飲料，他會一併發送給這些「新來的同胞們」。他說，「希望你們早日找到工作，遇上幸福日子，我會一直支持你們的」，並配上備餐視頻。

其實，這位「洛杉磯可樂」不止一次救濟這些走線人了，他在丁胖子廣場免費發放食物已經至少三次。在他的評論區，多數民眾的看法都是褒獎他這種救助行為的；說他的舉動是正能量、仗義之舉，希望這些偷渡客可以老老實實打工，不做違法的事，早日找到工作，實現目標。但也有評論稱，這些人畢竟是非法移民，這麼做是助長偷渡風氣。

除了這位博主，也有不少其他社區好心人救濟過這些華人，例如4月中旬，就有40多位華人義工在蒙市一個停車場發放食品、被褥等生活用品。

在法律的絕對正義和人道精神上，「該不該幫助偷渡客」這個議題，表面上看來確是個矛盾的問題。美國如今偷渡問題越來越嚴重，來美的這些走線人形形色色，難免會給社會安全和住房問題帶來壓力。特別在加州，遊民和治安惡化問題日趨嚴重。在華人社區，甚至傳聞有走線人為了早日拿到綠卡，通過舉報雇用他們的餐廳老闆來獲得身分。

但在另一方面，來美國打拚的華人都知道，初期是多麼艱辛，這些早期來美的華人當初也是受到他人的幫助才得以立足美國。如今看到這些走線人，更是喚起他們的惻隱之心，進而伸手援助。在美國，如果華人不幫助華人，那還有誰來幫助他們呢？

再深入想一下，幫助這些走線人與反對偷渡之間並不是絕對矛盾。近日偷渡客井噴式地增加，確實是政府決策的失誤。越來越多的偷渡客進入美國，一定會給美國的社會帶來更大的壓力。但另一方面，這些華人來美國，一定是在中國生活不如意，否則不會冒著生命危險走線來美國。他們之中有的拖家帶眷，孩子才五、六歲，更有挺著大肚子的孕婦。從人道主義角度，應該對他們伸出援手，這與政治傾向無關，只是人性中應有的憐憫之心。

偷渡客 華人 洛杉磯

上一則

矽谷銀行倒閉 前執行長怪聯準會升息、媒體引起恐慌

下一則

肥胖和高膽固醇人群少 研究：全美健康州 加州排第8

延伸閱讀

美債違約風險高 最大避險工具出爐 次選充滿諷刺意味

美債違約風險高 最大避險工具出爐 次選充滿諷刺意味
游錫堃訪華府赴國會 蓋拉格：討論美台經濟與安全關係

游錫堃訪華府赴國會 蓋拉格：討論美台經濟與安全關係
日前防相：台海若發生衝突 日可能助美護台

日前防相：台海若發生衝突 日可能助美護台
美國退伍軍人協會訪台 蔡英文：盼台美交流更深、更廣

美國退伍軍人協會訪台 蔡英文：盼台美交流更深、更廣
78歲梁成運被判無期 中媒：其從事的間諜活動非常危險

78歲梁成運被判無期 中媒：其從事的間諜活動非常危險

熱門新聞

64歲的舊金山華婦胡美苒，在公共住房杜波斯三角區公寓內，5日遭鄰居埃斯帕薩突然刺中背部，不幸身亡。（取自GoFundMe頁面）

64歲金山華婦 遭鄰居背後捅刀身亡

2023-05-11 20:07
此前，大量各族裔房東到阿拉米達縣政府門口聚會，要求取消暫停驅逐令。（記者劉先進 ／攝影）

「我裸體 房東性騷擾」非裔女租客設局誣告華人房東

2023-05-12 20:06
一些人認為舊金山經濟陷入「厄運循環」是好事。（美聯社）

裁員、搬離…金山經濟陷「厄運循環」可能是好事？

2023-05-12 00:09
屋崙華人房東李國輝表示，利用屋崙暫緩驅逐令，有非裔女租客欠下近1萬元房租，甚至還設局陷害誣告他，說他性騷擾。（記者劉先進／攝影）

「我沒穿衣服」華人房東遭非裔女租客設局誣性騷 法官明察拒受理

2023-05-13 02:20
聖荷西市中心也出現疑似受毒品影響，大白天在滿路爬的情況。（記者李榮╱攝影）

聖荷西市中心直擊 吸毒吸到滿地爬

2023-05-09 20:25
舊金山檢方公布的畫面顯示，死者布朗（白衣者）行竊後與警衛安東尼（黑衣者）在Walgreens店門口發生衝突。（網路影片截圖）

金山藥房警衛開槍擊斃竊賊「不起訴」 警公布命案影片

2023-05-15 23:18

超人氣

更多 >
三情況 你應62歲領社安金

三情況 你應62歲領社安金
Cindy陳潛逃記•系列一／涉詐案Cindy陳逃亡 從墨返中

Cindy陳潛逃記•系列一／涉詐案Cindy陳逃亡 從墨返中
自助結帳新騙術 別當冤大頭幫別人買了禮卡

自助結帳新騙術 別當冤大頭幫別人買了禮卡
78歲梁成運被判無期 中媒：其從事的間諜活動非常危險

78歲梁成運被判無期 中媒：其從事的間諜活動非常危險
102歲嬤每周帶四次健身課 「等老了我就不幹了」

102歲嬤每周帶四次健身課 「等老了我就不幹了」