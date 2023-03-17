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矽銀倒閉 敲響政治正確警鐘

金山人語

擁有40年歷史的矽谷銀行（SVB），在短短兩天內轟然倒地。這間全美前20大的銀行，董事會竟只有一人擁投行背景，試問如何能及時察覺銀行投資中可能存在的問題。讓人不得不質疑其董事會經營，是否太過專注「政治正確」議題，而忽略真正專才。

SVB倒閉後，董事會為何沒能及時採取行動，成為聯邦當局調查的方向之一，董事會成員也被逐一起底。每日郵報報導，董事會成員中，有一名非裔、一名LGBTQ，45%是女性；只有一名成員在60歲以下，最年長者為78歲。除了曾擔任巴克萊投資銀行執行長的Tom King外，沒人具有投資銀行背景；大多數董事會成員，都是民主黨的大金主，或歐巴馬時期的政府官員。

自2014年黑命貴運動以來，對有色人種、同性戀社群和女性身分認同的政治正確文化在加州愈演愈烈。SVB作為深耕加州的銀行，長期浸淫在政治正確風潮中，難免不受其影響。縱觀其董事會成員組成，就非常符合政治正確要求。而且SVB的領導層，非常注重「政治正確」文化。福斯新聞報導，SVB面臨極端困境時，其風控總監（Head of Financial Risk Management）正忙著在公司內部開展為期一個月的同志平權活動。

民主黨所倡導的政治正確初衷，是反對歧視，讓社會擁有更好的包容性，這本沒有錯；但太過關注平權影響經營，就有可能大錯特錯。SVB看似什麼族群都有，非常具有包容性的董事會，在低利率「躺著賺錢」的時代或許不會出包；不過缺乏真正專才的董事會，又怎能預期到經營可能存在的致命問題。

SVB倒閉，源於處理過剩存款所做出糟糕決定。數年前，美國創投市場景氣熱得冒泡，SVB的客戶把新近募集到的巨額現金存進銀行。同時，SVB無法迅速將這些現金貸出，他們每停留在銀行一天，就需要支付利息，勢必會壓縮銀行的收益，因此SVB必須想辦法給存款找個停泊的去處。

也就是在這一步鑄成大錯，SVB沒有將過剩的存款投入低利息的短期投資工具，而是大量投入收益率相對較高的長期證券。如前所述，在低利率時代，這麼做本沒有太大問題。可董事會沒能預期到假如利率上升，就會觸動美債價格下挫，降低SVB投資的價值。以及當利率上升，創投市況變冷，業者會需要領回一些存款；屆時SVB不得不虧本出售部分投資，以換取現金因應儲戶提款。

或許SVB的董事會成員中，有多幾名擁投行背景，就能及時發現投資可能存在的問題。不過歷史不允許假設，SVB已經成為繼2008年華盛頓互惠銀行(Washington Mutual)後，美國銀行史上第二大倒閉案。事件也敲響警鐘，太過關注政治正確，可能誤事。

SVB 投資 利率

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