我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

十年簽證剛恢復 洛杉磯飛中國機票翻漲近一倍

風暴影響 矽谷停電如第三世界 居民被迫用發電機煮飯

俄機撞落「死神」美俄敵對升溫

金山人語

俄羅斯兩架SU-27戰鬥機，14日在黑海上空碰撞美軍MQ-9「死神」無人偵察機，導致無人機墜海，兩國緊張升溫。白宮指責俄軍不專業、不安全且魯莽；俄方反駁，並未碰撞美機，而是MQ-9急轉彎不成而墜落。此舉恐打開潘朵拉魔盒，使美俄兩軍直接對抗機會增加了，對烏克蘭戰局和世界，都是危險信號。

莫斯科15日警告美軍「懷抱敵意」，不應在黑海臨近俄羅斯國境上空偵察，並反駁未碰撞美機。MQ-9是單螺旋槳動力，不具自我防衛能力。美軍靠遙控它偵察敵軍軍事活動。到底是俄方飛行員故意碰螺旋槳讓它墜毀，抑或它逃避SU-27戰機而墜海，美軍有無錄影可佐證，目前還是謎。

網上傳聞，俄軍一架戰機先在MQ-9上方釋放汽油，另一架輕碰它的螺旋槳，想靠火花引爆MQ-9，但未成功。而MQ-9迫降海面並未全毀，美軍現需打撈，以防機密落外國之手。這件事有許多後續觀察，或許也涉及中國。

共軍殲-8戰機2001年曾在南海上空，碰撞美軍EP-3偵察機，導致中方戰機墜毀。近年美軍抵近偵察中國沿海和內陸，共軍戰機不斷飛近美機威脅，被美方指控不專業、危險。俄軍這次舉動是否給共軍「靈感」，今後也來撞美軍各型先進無人偵察機？華府有理由擔憂。

美國多型先進偵察機靠螺旋槳飛行，航速慢、但滯空時間從十幾小時到30多小時，它各型先進偵察設備，不飛進敵方國境就能搜集很多情報，是中俄頭疼的對手。

老毛子「發明」了克制它的土法，中方有無可能「援例」挑釁美軍，進而引發美中衝突，是美、中、俄三方課題，事關世界和平與安全，也關係美中和台海情勢，我們有理由關注或擔憂。

其次，美國率領北約盟國，供應烏克蘭各式武器，讓俄軍開戰一年多，折損約6至13萬兵員，受傷更達十餘萬人，俄軍各種武器不是快被耗光，就是證明落伍，莫斯科正苦於無處可發洩怨恨，撞落MQ-9是報一箭之仇，卻極危險。

拜登政府一直遵循美軍不進烏克蘭、不直接與俄軍交戰，但普亭允許俄軍挑釁黑海國際空域的美軍偵察機，是一種新測試，既出一口怨氣，也在考驗美方底線。如果美軍加大介入力度和範疇，包括提供烏克蘭想要的F-16戰機或其他新武器，甚至開始讓特種部隊化整為零、參與烏克蘭的戰鬥，戰局就可能蔓延擴大。

俄軍直接挑戰美軍，可能擴大烏克蘭戰局衝突範圍，但兩軍武器和戰力不是同一檔次，普亭唯一能依靠的是拿核武作籌碼。普亭用核武威脅西方，迄今已N次，西方根本不理會。

這盤大棋，莫斯科日漸居下風，軍機碰撞可能強化美軍介入和保護偵察的行動，使局勢緊張升高，它也意味美國施壓烏克蘭談判停火機會可能變小，讓美國更有決心和信念，非把普亭幹倒，直到俄軍戰敗、撤出烏克蘭，甚至交還克里米亞，普亭下台。

烏克蘭 普亭 共軍

上一則

加州蒙特瑞縣帕哈羅洪患嚴重 紐森勘災：準備隨時援助

下一則

報復同事 史丹福員工謊稱被強暴 遭控偽證重罪

延伸閱讀

無人機墜海事件 俄控美敵意飛行 烏批俄升高風險

無人機墜海事件 俄控美敵意飛行 烏批俄升高風險
斡旋停戰？傳習近平將視訊澤倫斯基 俄烏戰以來首次

斡旋停戰？傳習近平將視訊澤倫斯基 俄烏戰以來首次
傳習近平下周會普亭後 擬與澤倫斯基視訊對談

傳習近平下周會普亭後 擬與澤倫斯基視訊對談
向普亭喊話 俄羅斯婦女舉標語：別讓我們兒子、丈夫去送死

向普亭喊話 俄羅斯婦女舉標語：別讓我們兒子、丈夫去送死
專家：普亭若垮台由親西方政權取代將是北京惡夢

專家：普亭若垮台由親西方政權取代將是北京惡夢

熱門新聞

暴風雨即將殺到加州，圖為衛星雲圖。（記者劉先進／翻攝）

加州雨彈來襲 強風恐達80哩 40縣進入緊急狀態

2023-03-14 01:13
銀行前面出現人潮。（記者李榮／攝影）

矽谷銀行倒閉影響 第一共和銀行出現排隊人潮

2023-03-12 20:03
矽谷銀行未來的命運究竟如何，未來兩周將成為關鍵。(美聯社)

矽谷銀行未來2周關鍵 資深投資人：別指望聯邦賠款

2023-03-11 23:19
詐騙橫行，許多人遭騙畢生積蓄。（記者李榮／攝影）

詐騙橫行 退休老師在台獨居被騙超過百萬美金

2023-03-07 18:57
大氣河襲擊灣區，14日上午抵達南灣一帶，強風大到連房屋都發出轟隆轟隆的聲音，有如颱風過境。（記者江碩涵／攝影）

風暴抵達矽谷 如颱風過境…灣區15萬戶停電

2023-03-14 16:25
華人資深創業者孫鄰家經過四次轉帳未果，現場排隊一小時，13日上午成功拿到數百萬現金支票。（受訪者供圖）

矽銀倒閉 金山華人創業者4次轉帳失敗 排隊取出數百萬

2023-03-15 01:27

超人氣

更多 >
郭文貴詐騙10億元被捕 購豪宅、名車、遊艇長這樣

郭文貴詐騙10億元被捕 購豪宅、名車、遊艇長這樣
這5項商品在好市多買 價格沒有比較便宜

這5項商品在好市多買 價格沒有比較便宜
郭文貴被捕…紐約住處大樓突起火 FBI採證被迫撤離

郭文貴被捕…紐約住處大樓突起火 FBI採證被迫撤離
費玉清引退3年…白冰冰不忍了 揭露他真面目

費玉清引退3年…白冰冰不忍了 揭露他真面目
入境中國10年簽突恢復 華人喜憂參半

入境中國10年簽突恢復 華人喜憂參半