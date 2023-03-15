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謝國翔二、三事

金山人語
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舊金山市議員謝國翔日前逝世，享耆壽91歲。

第一次見到謝國翔是1986年，在他的建築事務所。事務所在都板街，不是華埠的都板街，在「天下為公」牌樓東面，靠近聯合廣場一側。謝國翔當時似乎是宣布競選舊金山市議員。

謝國翔宣布競選後不久，市議員雷妮（Louis Renne）經市長范士丹任命擔任市府律師。接著范士丹任命謝國翔接替雷妮出任市議員。就任那天，市府大廈的台階舖上紅地毯，范士丹挽著謝國翔的手臂，由台階從上往下走到宣誓台，十分隆重。

因為是任命，謝國翔擔任市議員超過十年，而非一般的兩屆任期八年。謝國翔是舊金山第三位華裔市議員，第一位是前市長阿里奧圖（ Joseph Alioto）於1973年任命的嚴泮欣（George Chinn）；1977年，華裔劉貴明（Gordon Lau）當選第一選區市議員。舊金山1980年恢復全市選舉市議員，謝國翔1988年11月競選連任獲勝，是第一位在全市範圍選舉中當選的華裔市議員。

謝國翔任內比較重要的一件事，是推動通過提案，為舊金山數千幢「軟層（soft-story）樓」的防震加固工程提供經費資助。

1993年，時任市議會議長阿里奧圖（ Angela Alioto）任命謝國翔擔任市議會預算委員會主席。當時舊金山市政府面臨巨額赤字，謝國翔提出計算市府各行政部門預算的「從零開始」方法，請各政府部門從具體的開支，一筆一筆地算出自己部門的開支，也以此幫助市政府渡過預算危機。

1997年1月，謝國翔從服務了近11年市議會離任，舊金山「觀察家報」報導時稱謝國翔為「預算大師」。

謝國翔1991年競選市長，以近10%的得票率，居第四位而沒有選上。謝國翔曾對筆者說，競選市長透支六萬元。很多人曾對他表示會助他還債，選舉結束後沒人再提此事，「我就自己還債囉。」

和謝國翔結縭63年的太太Jeannette有一年過生日，謝國翔問太太希望什麼禮物。Jeannette說，如果你真想送禮物，我想要一座葡萄酒莊，謝國翔就在北灣的酒鄉買了一座葡萄酒莊。

後來發生過一件事：謝國翔有次和太太駕車去酒莊，遭當地宵小責罵：你們不屬於這裡，滾回你們自己的國家去。傳媒報導此事時，很多人譴責這種言論。

謝國翔生於北京、長於上海，後來在台灣成功大學畢業，再到柏克萊加大建築系讀研究生。曾看到謝國翔當年的照片：1951年從台灣來美時， 行李之外還帶著一把吉他。20歲的謝國翔身材清瘦修長，手持吉他，風度翩翩。

年輕的謝國翔沒有想到，他後來為舊金山作了那麼多貢獻。

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